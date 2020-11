Bei einem Unfall in Rudolstadt sind am Montagvormittag zwei Personen verletzt worden.

Während der Fahrt: Anhänger macht sich selbstständig und gerät in Gegenverkehr

Rudolstadt Am Montagvormittag kam es in Rudolstadt zu einem recht ungewöhnlichen Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilte, war ein 48-jähriger Transporter-Fahrer mitsamt Anhänger auf der Karlsstraße (Bundesstraße 88) von Jena in Richtung Gartenstraße unterwegs.

Zusammenstoß mit entgegenkommendem Auto

In einer Rechtskurve kuppelte sich der mitgeführte Anhänger plötzlich von der Anhängevorrichtung ab und rollte in ein entgegenkommendes Auto. Dessen 73-jähriger Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten wurde der Verkehr halbseitig am Unfallort vorbei geleitet, der Anhänger wurde zum Zwecke der Unfallermittlungen sichergestellt.

