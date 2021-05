Wälder in Saalfeld-Rudolstadt: Feuchter Frühling entlastet

Saalfeld-Rudolstadt. Regionale Koordinierungsgruppe trifft sich - Landrat bespricht mit den Forstamtsvertretern aktuelle Waldsituation

„Der Wald braucht weiter unsere Aufmerksamkeit und eine gut abgestimmte Arbeitsweise der unterschiedlichen Akteure“, zog Landrat Marko Wolfram laut einer Pressemitteilung am Donnerstag der vergangenen Woche das Fazit einer Besprechung mit den Vertretern von Thüringenforst, deren Forstämter den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt betreuen. „Aber immerhin haben wir jetzt eine insgesamt spannende und wieder mehr optimistisch stimmende Situation für den Wald und seine Besitzer.“

Deshalb trafen sich der Landrat und die Mitarbeiter der Unteren Jagdbehörde mit den Leitern des Forstamtes Saalfeld-Rudolstadt mit Sitz in Paulinzella, des Forstamtes Gehren, das für das Revier im Schwarzatal zuständig ist, und des Forstamtes Neuhaus, das Gebiete im ehemaligen Kreis Neuhaus bis nach Katzhütte bewirtschaftet. Hauptthema war die Situation beim Borkenkäferbefall, aber auch die Wildschadenssituation und die Entwicklung des Holzmarktes. „Der erste Borkenkäferschwarmflug ging in diesem Jahr im südlichen Teil des Landkreises in den tieferen Lagen vehement los“, schilderte der Leiter des Forstamtes Saalfeld-Rudolstadt, Hartmut Eckardt, die Situation.

Dennoch sei die Situation bei den Kalamitätsflächen, also den Kahlschlagsflächen, im Landkreis noch überschaubar, insbesondere im Vergleich mit dem Landkreis Sonneberg. Inzwischen sehen die Mitarbeiter von Thüringenforst aus allen drei Forstämtern auch eine leichte Entspannung für das neue Borkenkäferjahr, das von Juni bis Mai dauert. In den tieferen Lagen hat sich der Schwarmflug der Buchdrucker um fast vier Wochen nach hinten verlagert Die Entwicklung einer dritten Käfergeneration wird voraussichtlich 2021 nicht stattfinden.

„Wir gehen gut wasserversorgt in den Sommer hinein“, so Peter Hamers. Positiv wirke die derzeitige Holzmarktsituation. So konnten im Forstamt Saalfeld-Rudolstadt von Januar bis April 75.000 Festmeter Schadholz aufgearbeitet und weitestgehend verkauft werden. Mit gestiegenen Preisen auf 45 - 50 Euro pro Festmeter war das - im Gegensatz zu 2020 - wieder kostendeckend möglich.

Die drei Forstamtsleiter weisen darauf hin, dass aktuell die wichtigste Aufgabe für die Waldbesitzer darin besteht, den jetzt begonnenen frischen Befall der Borkenkäfer zu erkennen und schnell zu sanieren. Gelinge dies nicht, sei die weitere Ausbreitung und somit der weitere Verlust von ertragreichen Fichtenbeständen unausweichlich.