Wanderung, Andacht und ein Gewinn: Meldungen aus Saalfeld-Rudolstadt

Cursdorf/Saalfeld/Teichweiden Thüringer Waldverein Neuhaus ist Silvester rund um Cursdorf unterwegs und Teichweiden wartet auf die heiligen drei Könige

Die Silvesterwanderung 2023, die diesmal rund um Cursdorf führte, sei wieder ein voller Erfolg gewesen, berichtet Klaus Bergmann. Unter der Obhut des Thüringer Waldvereines Neuhaus mit Wanderleiter Arno Schmidt beteiligten sich bei relativ trockenem Wetter 61 Wanderfreunde. Die Strecke von ca. 6 km ging rund um Cursdorf und endete am Sportplatz, wo die Sportfreunde mit Glühwein und Bratwurst für das leibliche Wohl der Wanderer sorgten. Allen habe es wie immer sehr gefallen. Mit dieser Wanderung bendete der TWV Neuhaus sein Wanderjahr 2023.

Hoher Besuch kündigt sich in der Dorfkirche an

Die kleine Dorfkirche zu Teichweiden erwartet am Samstag, den 6. Januar 2024, um 11 Uhr hohen Besuch. Man nennt sie die „Heilige drei Könige“, „Weise aus dem Morgenland“ oder auch „Gelehrte und Sterndeuter“. Mit einer musikalischen Andacht für die ganze Familie, (Kinder, Eltern und Großeltern) mit anschließender Kinderstunde im Gemeindehaus sei für alle etwas dabei, verspricht Pfarrer Martin Krautwurst aus Rudolstadt.

Der große Weihnachtsstern leuchtet in der Dorfkirche Teichweiden und lädt zur Andacht ein. Foto: Ev. Kirchgemeinde Rudolstadt

Die Kollekte soll für das Sternsingerprojekt 2024 bestimmt sein.

Adventsgewinner der Bibliothek Saalfeld

Im Rahmen des Digitalen Adventskalenders richtete die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld vom 13. bis 20. Dezember 2023 ein Gewinnspiel aus. Unter den 46 Teilnehmern wurden per Zufallsprinzip zehn Gutscheine für eine Jahresmitgliedschaft im Wert von jeweils 15 Euro verlost. Die Ziehung ist noch bis Mitte Januar 2024 hinter dem Türchen Nummer 22 des Digitalen Adventskalenders zu sehen. Die Gewinner wurden bereits am 22. Dezember 2023 informiert.

Zudem lag in der Stadt- und Kreisbibliothek vom 1. bis 16. Dezember 2023 ein Weihnachtsrätsel für Kinder aus, an dem 31 Rätselfreunde teilnahmen. Es galt fünf Unterschiede in einem Bilderrätsel rund um Conni und ihren Freund zu entdecken. Die richtigen Lösungen wurden prämiert und 14 Gewinner durch einen Aufsteller in der Kinderbibliothek bekanntgegeben.

„Alle Gewinner können sich ihre Preise in der Stadt- und Kreisbibliothek zu den Öffnungszeiten abholen“, erläutert Leiterin Ines Slomian.