War es ein Meteorit?

Es ist Montagabend gegen 22.15 Uhr. Katrin Solcher fährt auf der B 85 vom Nachtdienst nach Hause, als sie kurz hinter Pflanzwirbach eine auffällige Erscheinung am Nachthimmel wahrnimmt. „Ich sah über dem Feld ein helles Etwas, vielleicht so groß wie ein Basketball mit einem hellen Lichtschweif dran. Es bewegte sich schnell, aber nicht zu schnell. Ich dachte jeden Moment, jetzt schlägt es auf dem Boden auf. Dann ist es irgendwo über dem Wald bei Teichröda erloschen. Es sah aus wie ein Stein und war vielleicht 300 bis 500 Meter über mir. So etwas Schönes habe ich noch nie gesehen. Schön, aber auch bedrohlich“, beschreibt sie ihre Beobachtung. War es ein Meteorit? „Eine Sternschnuppe jedenfalls war es nicht“, ist sich die junge Frau sicher. „Die sehen anders aus. Da ist definitiv etwas durch die Luft geflogen“, ist sie überzeugt.

Da ist was durch die Luft geflogen

Katrin Solcher wendet sich an die Volkssternwarte in Jena und schildert ihre Beobachtungen. „Es ist durchaus möglich, dass sie etwas gesehen hat, das kosmischen Ursprungs ist. Möglicherweise ist ein Körper in die Erdatmosphäre eingedrungen und sie hat die Leuchterscheinung wahrgenommen. Da kann es sein, dass man das Gefühl hat, es fällt einem direkt etwas vor die Füße“, sagt Gunter Helmer von der Sternwarte. „Das kommt ehr selten vor“. Allerdings ist er noch zurückhaltend mit einer abschließenden Bewertung. Aus seiner Sicht interessant ist: Wer hat noch etwas gesehen? Von der Beobachtung eines Einzelnen ist es schwer, Rückschlüsse bezüglich eines möglichen Einschlagortes zu ziehen. Haben mehrere Leute etwas gesehen, ist dies mittels Koordinaten leichter möglich“, sagt er.

Womöglich war es eine Feuerkugel

„So wie das beschrieben wird, könnte es sich um eine so genannte Feuerkugel handeln“, meint Bernhard Giller, Leiter der Schulsternwarte des Rudolstädter Gymnasiums. Eine Feuerkugel entsteht beim Eindringen von Meteoriten in die Erdatmosphäre. „Das ist gar nicht so selten. Es kommt auf den Winkel an, in dem sie in die Atmosphäre eindringen, je flacher, um so länger ist der Flugweg und um so leuchtender der Schweif. Meistens verglühen die Bestandteile, manchmal fällt etwas auf die Erde herunter. Dann vernimmt man ein Grollen“, erklärt er. Ob man Spuren des Einschlags oder gar Teile findet? „Das halte ich für eher unwahrscheinlich“. Der Einschlag erfolgt mit hoher Geschwindigkeit, so dass die Teile im Boden verschwinden. „Nicht umsonst findet man Gesteinsstücke aus dem All am ehesten in der Wüste“, sagt er.

Wer hat am Montagabend einen Lichtschweif am Himmel über Teichröda gesehen? Infos gerne an rudolstadt@otz.de