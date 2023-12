Warum die Webcam im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Mangelware ist

Blick vom Kienberg oberhalb von Uhlstädt in das Saaletal in Richtung Rudolstadt. Gut zu erkennen sind Teile von Uhlstädt, Weißen und Etzelbach. Landschaften wie diese könnten über eine Webcam eingefangen werden.

Saalfeld/Rudolstadt Benjamin Hertel über verpasste digitale Trends und warum der Landkreis Nachholbedarf hat.

Wie ist das eigentlich heutzutage, wenn man fernab der Heimat lebt oder Ferien macht und trotzdem schnell mal einen Blick nach Hause werfen will. Im digitalen Zeitalter doch eigentlich kein Problem. Man schaltet sich via Internet einfach auf die nächste Webcam. Blöd für all jene, die aus Regionen stammen, die regelmäßig Trends verschlafen.

Freilich, die Live-Webcams sind ein alter Hut und viele liegen unter einer dicken Schicht Staub begraben. Doch Gebiete wie der vermeintlich schönste Landkreis Thüringens hatte sie gefühlt noch nie ausreichend, um ein „digitales Hallo“ in die Welt zu senden. Lieber soll mit viel Geld verlorener Weg gut gemacht werden und der ganz große Wurf gelingen. Dabei ständen Bescheidenheit und kleinere Brötchen zu backen uns besser zu Gesicht.

Denn schöne Landschaften haben andere auch, dafür brauchen sie uns nicht. Wieso also es ihnen nicht nachmachen, sich darauf besinnen was man hat, und das dann stolz nach Außen präsentieren? Ein Anfang wäre es, damit zu beginnen, geeignete Aussichtspunkte mit Kameras zu versorgen. Die Technik dazu ist erschwinglich.