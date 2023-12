Nachrichten Was ist los in Saalfeld und Umgebung

Advent an der Weißen Schule

An der Weißen Schule in Schwarza gibt es am Sonnabend, 16. Dezember, ein Fest zum Advent. Der Förderverein Weiße Schule und die Freien Wähler Rudolstadt laden ein zum Basteln und Tag der offenen Tür der Vereine des Vereinshauses. Erwartet wird der Besuch des Weihnachtsmannes. Die Erlöse aus dieser Veranstaltung gehen an das Saalehospiz Saalfeld sowie an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz.

Saalfelder Stadtmuseum lädt zum Advent im Kloster

Das besondere Ambiente des Saalfelder Stadtmuseums im Franziskanerkloster lädt vor allem in der Advents- und Weihnachtszeit zu einem Besuch ein. Höhepunkt ist wie immer der Klosteradvent am 3. Adventssonntag.

Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr ganz traditionell mit dem Posaunenchor Saalfeld-Graba. Nach der Eröffnung lockt das festlich geschmückte Haus zum Rundgang durch alle ständigen Ausstellungen sowie durch die aktuelle Sonderausstellung „Von erster Mensch bis erstes Auto – was kam wann nach Saalfeld?“

Kinder und jung gebliebene Erwachsene lädt wieder einmal die „Saalfelder Roland-Bühne“ zur Premiere eines neuen Marionettenstücks ein. Aufgeführt wird diesmal „Ach, wie gut, dass niemand weiß... (eine Neufassung vom Rumpelstilzchen)“ von Danilo Oswald und Marika Rölig. Für Kinder stehen außerdem eine Bastelstraße sowie eine Weihnachtsbäckerei bereit.

Das Museumscafé freut sich auf Besuch mit vielen Leckereien sowie heißen und kalten Getränken. Die musikalische Umrahmung im Café übernehmen Schüler des Heinrich-Böll Gymnasiums.

Überhaupt ist für reichlich Unterhaltung gesorgt: Im Kreuzgang musizieren Schüler der Musikschule Saalfeld. An verschiedenen Stellen im Haus tritt von 15.30 bis 16.30 Uhr der Frauenchor „Lumiz“ auf. Das beliebte Weihnachtsliedersingen mit Anja Fischer lädt um 15 Uhr zur aktiven Einstimmung auf Weihnachten und den musikalischen Höhe- und Schlusspunkt der Veranstaltung bildet schließlich um 17 Uhr ein Adventskonzert mit dem preisgekrönten „Psycho-Chor“ der Friedrich-Schiller Universität Jena.

Hofadvent im Patrizierhof

Vorfreude auf Weihnachten mit Musik und Modenschau, am knisternden Feuer der Livemusik lauschen und der Gaumen wird verwöhnt mit Glühwein und Mutzbraten: Das ist das Erfolgsrezept beim Hofadvent im Patrizierhaus in der oberen Saalstraße in Saalfeld. Organisiert von der Historischen Vereinigung Saalfeld und dem Schützenverein Beulwitz 1991 wird erstmals am Freitag von 18 bis 21 Uhr eingeladen. Am Sonnabend geht der Hofadvent von 14 bis 21 Uhr, am Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Adventssingen der Mennoniten

Die Mennoniten Brüdergemeinde Bebra e.V. lädt zum Adventssingen ein. Das Programm beinhaltet Weihnachtslieder, Prosa und eine Ansprache. Anschließend findet ein Kaffeetrinken statt; Sonnabend um 16 Uhr in Rudolstadt, Reitsaal/Schloss Heidecksburg.

Adventskonzert der Musikschule

In der Awo-Begegnungsstätte Kopernikusweg präsentieren Gitarrenklassen unter der Leitung von Ulrike und Steffen Schlosser ein Adventskonzert am Freitag, ab 15 Uhr.

Zu hören ist eine Auswahl alter, neuer, unbekannter und bekannter Weihnachtslieder. Nach einem äußerst erfolgreichen Konzert in der vergangenen Woche, freuen sich die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Rudolstadt darauf, in diesem Jahr ein zweites Konzert zu geben. Für die jungen Musikerinnen und Musiker bietet sich somit die Möglichkeit, wertvolle Bühnenerfahrung zu sammeln. Das Publikum erwidert ihre Darbietungen mit einer großartigen Stimmung und kräftigem Applaus. red