Wasserstoff im Schwarzatal nicht nur für die Eisenbahn

Landtagsabgeordneter Maik Kowalleck (CDU) will bei den Landeszusagen zur Wasserstoffregion Schwarzatal weiter am Ball bleiben.

Wann kommt die Wasserstoff-Modellregion im Schwarzatal? Der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) sieht die Modellregion als eine Chance für die Region. Es sei wichtig, Wasserstoff als Energieträger im Verkehrs-, Energie- und Gebäudesektor weiter voranzubringen.

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion berät in den aktuellen Haushaltsverhandlungen in Erfurt auch über das geplante 20-Millionen-Paket der Wasserstoff-Offensive für Thüringen mit. Letztendlich wird der Landtag entscheiden, inwieweit die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden und das Schwarzatal berücksichtigt wird.

Mit dem Schwarzatal als Modellregion soll im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger im Verkehrs-, Energie- und Gebäudesektor getestet werden. Wie die Thüringer Umweltministerin dazu mitteilte, sollen Wissenschaftler verschiedener Institute und Universitäten im Freistaat zunächst ein Konzept erarbeiten, das im November vorliegen und der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Die Kosten für diesen ersten Auftrag liegen laut Ministerium bei rund 176.000 Euro. „Aus meiner Sicht bietet sich die Chance, mit der Wasserstoff-Modellregion wieder eine wichtige Initiative in unserer Region zu etablieren. Wir müssen nicht nur erfolgreich um den Verbleib von Behörden wie der Schlösserstiftung in Rudolstadt kämpfen, sondern uns ebenso offensiv für Neuansiedlungen einsetzen“, sagt Kowalleck. Ein Zentrum für die Zukunftstechnologie Wasserstoff zu werden, wäre ein großer Gewinn für den Landkreis und das Schwarzatal. Der Erholungsort Bad Blankenburg, das Schwarzatal und eine saubere Technologie wären dazu eine ideale Kombination. „Allerdings muss die Landesregierung auch ihre Zusagen aus dem Frühsommer einhalten.“ Während die Umweltministerin im Juni die Entstehung einer Wasserstoff-Modellregion im Schwarzatal direkt ankündigte, klinge ihre Antwort auf eine parlamentarische Anfrage wesentlich verhaltener, so Kowalleck. Danach könne erst nach Bewertung der Studienergebnisse über eine eventuell offizielle Ausrufung als Modellregion entschieden werden. „Deshalb werde ich mich in den Haushaltsberatungen für die Nutzung von Wasserstoff im Schwarzatal einsetzen.“

Dabei gehe es nicht nur um einen Wasserstoffzug, sondern auch die Nutzung im Gebäudebereich ist angedacht. Deshalb kann sich Kowalleck sehr gut ein „Informationszentrum Wasserstoff“ vorstellen, das Gäste über die Nutzung der Technologie informiert. Die CDU-Fraktion im Landtag will zur nächsten Landtagssitzung einen Antrag zur Förderung der Wasserstofftechnologie im Freistaat einbringen. Damit sollen die Wasserstoffstrategie des Landes und auch die Pläne im Schwarzatal konkreter werden.