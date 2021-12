Weg frei fürs Bauen An der Lust in Remda

Remda. Auf einer Brachfläche sind mehrere Grundstücke für Einfamilienhäuser erschlossen.

Regelmäßig wird in Bürgerversammlungen die Frage gestellt, wo junge Familien Platz zum Bauen in dem Rudolstädter Ortsteil finden können. Jetzt gibt es darauf eine Antwort. Auf einer innerstädtischen Brachfläche zwischen Schule und Wohnbebauung in Remda hat das Unternehmen Strabag eine 5150 Quadratmeter große Baulücke für die Bebauung mit Einfamilienhäusern erschlossen. Hier stehen sechs Parzellen mit jeweils zirka 850 Quadratmetern zur Verfügung. Der Kaufpreis liegt bei 56 Euro pro Quadratmeter.

Eigentumsfrage geklärt nach Einigung mit Erbengemeinschaft

Warum es jetzt möglich ist, hier zu bauen, erklärt Rudolstadts Stadtplaner Jens Kollatzsch. „Die Erschließung erfolgte im Zusammenhang mit weiteren Baumaßnahmen vor Ort. So hat der Wasser/Abwasserzweckverband hier neue Leitungen verlegt, in Regie der Stadt Rudolstadt wurden der Straßenbelag und die Straßenbeleuchtung Am Kalkofen und An der Lust erneuert.“ In diesem Zusammenhang hat das Straßenbauunternehmen die weiteren Anschlüsse für die Wohnbebauung mit verlegt. Die Strabag ist auch Eigentümer der Fläche und Ansprechpartner für alle Belange. Möglich wurde das nach einer Einigung mit der Erbengemeinschaft über den Ankauf der Gesamtfläche. Ein Verfahren, das einige Zeit in Anspruch genommen hat, jetzt aber abgeschlossen ist. Da es sich um eine innerstädtische Fläche handelt, ist hier die Anwendung eines vereinfachten Planungsverfahrens möglich.

In unmittelbarer Nähe befindet sich die Grundschule, der Kindergarten ist gut erreichbar. Der nächste Autobahnanschluss ist nur 19 Kilometer entfernt. Inzwischen sind die Arbeiten so weit abgeschlossen, dass die Vermarktung beginnen kann. Zulässig ist unter Berücksichtigung der städtebaulichen Umgebung mit Ein- und Mehrfamilienhäusern die Errichtung von ein- bis zweigeschossigen Einfamilienhäusern, welche durch großzügige Gartenbereiche ergänzt werden. Inwieweit es bereits Interessenten gibt, sei derzeit noch nicht bekannt, so der Stadtplaner.