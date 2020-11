Das Dorfgemeinschaftshaus am Rande des kleinen, aber stolzen Schwarzatalorts Sitzendorf hätte das den Tag überdauernde Sahnehäubchen auf einem gut gelaunten 650. Dorf-Jubiläum mit all seinen traditionellen Facetten werden sollen. Gewissermaßen das, was über die Erinnerung hinaus vom Feierjahr bleibt.

So war der Plan. Im Jahr der Pandemie aber sind alle froh, es immerhin ansatzweise im Zeitplan fertiggestellt haben zu können. Von einer rauschenden Einweihungsparty aber spricht schon lange keiner mehr. So ist die Übergabe an den Bauherrn Gemeinde vor wenigen Tagen mit der technischen Abnahme ein ganz und gar intern gewordener Vorgang geworden. „Wir werden ein Fest feiern, soviel ist sicher“, klingt Bürgermeister Martin Friedrich (CDU/Brauchtum/Feuerwehr) im Gemeinderat schon fast ein bisschen trotzig. Denn er weiß zugleich nicht mal im Ansatz, wann die Pandemie die Möglichkeiten dazu geben wird.

Eines aber wird funktionieren: Der Umzug der Feuerwehr in das neue Domizil, der am kommenden Samstag mit der Überführung der Fahrzeuge vom alten Kino in die neue Unterkunft auch ein wenig zelebriert werden soll. Ab dann erfolgt auch die Alarmierung vom neuen Quartier aus.

Sicher: Auch alle Funktionen für das Schwimmbad werden erst im Frühjahr gebraucht, aber für viele der anderen Räume ist der Beginn ihrer Nutzung ganz vom Verlauf der Pandemie abhängig. Genug Zeit also, um sich – wie von Gemeinderat Henry Götze (FDP) nachgefragt – Gedanken über die Regeln und Gebühren der Nutzung zu machen. Und vielleicht endlich auch über einen passenden und griffigen Namen.

Dringlich war die Frist allerdings, die im Bauverlauf aufgetretenen Änderungen auch in einen Nachtragshaushalt der Kommune aufzunehmen. In ihm sind außer der deutlich gesenkten Höhe der Kreditaufnahme auf nur noch 74.000 Euro auch die Corona-Zuweisungen des Landes aufgenommen worden. Überraschend positiv sind die erhöhten Ansätze für die Gewerbesteuer, die durchaus nicht nur Planzahlen sind, wie VG-Kämmerin Yvonne Eisenhut betonte. Der verschobene Straßenbau an der Alten Bergstraße müsse sich in dem korrigierten Zahlenwerk ebenso wiederfinden. Der Gemeinderat beschloss ihn letztlich ohne Gegenstimme.

Schwimmbad hinterließ 2020 deutlich größeres Finanzloch als sonst

Für das ebenso bestätigte Investitionsprogramm warnte die Finanzfachfrau zugleich vor verfrühtem Optimismus. Die guten Zahlen von 2020 seien ein Sondereffekt, auf den man in den nächsten Jahren nicht mehr zählen dürfe. Im Gegenteil: Die Berechnungsspezifik der Schlüsselzuweisungen des Landes führe dazu, dass später diese wegen der eigenen Steuerkraft deutlich sinken werden.

Die Corona-Unwägbarkeiten tun ihr Übriges und haben in diesem Jahr etwa auch beim Schwimmbad das gewohnte Minus noch einmal deutlich vergrößert.

Martin Friedrich: „In diesem Jahr stehen Einnahmen von 3400 Euro Ausgaben von 29.000 Euro gegenüber. In normalen Jahren kommen wir auf 6000 Euro Einnahmen und landen bei 10.000 oder auch mal 15.000 Euro Zuschussbedarf.“ In diesem Jahr fast 26.000 Euro Minus zu sehen, sei ein schwieriger Ausgangswert für die kommenden Haushaltsberatungen.