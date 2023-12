Wegen Unwetterwarnung: Rudolstadt schließt sämtliche Friedhöfe

Blick auf den Nordfriedhof in Rudolstadt. Wegen einer Unwetterwarnung schließt die Stadt bis Heiligabend sämtliche Friedhöfe.

Rudolstadt Risiko von Unfällen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste soll minimiert werden - Appell zum Meiden von Parks und Wäldern

Mit einer drastischen Maßnahme reagiert die Stadt Rudolstadt auf die angekündigten Unwetter der nächsten Tage: „Die Stadtverwaltung Rudolstadt informiert die Bürgerinnen und Bürger darüber, dass aufgrund der aktuellen Sturm- und Unwetterwarnungen, verbunden mit möglichen Starkregenfällen sämtliche Friedhöfe in Rudolstadt bis vorerst Sonntag, den 24.12.2023 geschlossen bleiben“, heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung. Diese Maßnahme diene der Sicherheit aller und solle das Risiko von Unfällen durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste minimieren.

Situation soll kontinuierlich beobachtet werden

„Wir appellieren eindringlich an die Bevölkerung, während des angekündigten Unwetters Parks und Wälder zu meiden. Stürmische Böen können zu plötzlichen Gefahrensituationen führen, und Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität“, so Stadtsprecher Michael Wirkner.

Die Stadtverwaltung Rudolstadt werde die Situation kontinuierlich beobachten und entsprechend reagieren. „Wir bitten um Ihr Verständnis für diese notwendigen Vorsichtsmaßnahmen und hoffen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sicher durch diese stürmischen Tage kommen“, so Wirkner.