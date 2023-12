Weihnachtsmann kommt mit der Feuerwehr ins Krankenhaus Saalfeld

Saalfeld Thüringen-Kliniken überraschen die kleinen Patienten der Kinderstation mit einer wunderbaren Aktion

Wenn das keine fröhlichen Weihnachten werden! Mit einer wunderbaren Aktion haben die Thüringen-Kliniken in Saalfeld am Mittwoch die kleinen Patienten der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin überrascht. Fünf Tage vor Heiligabend kam der Weihnachtsmann mit der Feuerwehr zu Besuch.

Dank geht an die Feuerwehren und den Marktkauf

„Danke an die vielen Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren und an die Feuerwehrvereine sowie an den Marktkauf, die heute unsere kleinen Patienten auf der Kinderstation mit dem Besuch des Weihnachtsmannes verzaubert haben (und nicht nur die Kinderaugen haben gestrahlt)„, schrieb das kommunale Krankenhaus am Abend auf seiner Facebookseite: „Ihr seid großartig!“