Weihnachtsspende aus Bamberg für Reha-Werkstatt Saalfeld 

Saalfeld In der Einrichtung der Diakonie werden Metallteile für die Firma Oekatech per Hand lackiert.

Im Rehabereich der Werkstätten Christopherushof in Saalfeld freuen sich Berteuer und Mitarbeiter über eine Weihnachtspende, denn das Unternehmen Oekatech aus Bamberg als langjähriger Geschäftspartner hat kurz vor dem Fest 500 Euro übergeben.

Das Unternehmen, dessen Name auf die Firmengründer von 1914, den Werkzeugmacher Georg Oehlhorn und den Kaufmann Sally Kahn, zurückgeht, fertigt in Franken Tiefziehteile für nahezu alle Systeme des Fahrzeugbaus und für eine Vielzahl von weiteren anspruchsvollen technischen Anwendungen. „Die Saalfelder Werkstätten haben sich dafür als zuverlässiger Partner bewährt, auch wenn es darum geht, kleine Metallteile per Hand zu lackieren und das häufig in kurzer Zeit. Nur dadurch konnten Termine trotz verspäteter Vorlieferungen noch gehalten werden. Es war eine großartige Leistung und hat uns unheimlich geholfen“, sagte Sandra Lapre, Einkäuferin der Oekatech.

Diese Arbeit wird im Reha-Bereich, dem Tagesangebot für Menschen mit psychischer Erkrankung oder seelischer Behinderung, in der Werkstatt in der Industriestraße erledigt. „Für die Aufträge für Oekatech haben wir im Rehabereich zwei Arbeitsplätze eingerichtet. Die beiden Maschinen halten und drehen ähnlich einer einfachen Drechselbank das Metallteil. Der Beschäftigte lackiert mit dem Pinsel per ruhiger Hand sehr sorgfältig und gleichmäßig die Spitze. Es gibt bei uns Menschen, welche diese Arbeit sehr gern und in bester Qualität erfüllen“, erklärt Mario Bartholomaeus von der Geschäftsbereichsteilung Eingliederungshilfen der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein.

Er dankt dem Unternehmen für die großzügige Unterstützung und die langjährige Zusammenarbeit sowie stellvertretend an viele Geschäftspartner für das Vertrauen in die Arbeit der Saalfelder Werkstätten und der Inklusionsbetriebe DeColor24 gGmbH sowie LobTec gGmbH.