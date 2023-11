Weihnachtszeit ist auch Theaterzeit in Saalfeld-Rudolstadt

Rudolstadt-Saalfeld Das 15-Uhr-Silvesterkonzert in der Bad Blankenburger Stadthalle ist ausverkauft. Karten gibt es nur noch für die Abendaufführung

Wer das Jahr 2023 mit dem festlichen Silvesterkonzert am 31. Dezember in der Stadthalle Bad Blankenburg ausklingen lassen möchte, sollte sich beeilen. Nur noch für die Abendaufführung um 19.30 Uhr gibt es noch Karten. Die Nachmittagsvorstellung ist jetzt bereits ausverkauft. Das teilt das Theater mit. Unter dem Titel „Mit Schirm, Charme und Champagner“ feiern die Thüringer Symphoniker diesmal ganz in James-Bond-Manier. Durch das Konzert führt Superheld Agent 007, „Bond, James Bond“ alias Markus Seidensticker. Die dänische Musicalsängerin Andrea Lykke Oehlenschlæger interpretiert unter Leitung von Generalmusikdirektor Oliver Weder Hollywood-Hits und James-Bond-Songs, die durch Pop-Ikonen wie Nancy Sinatra, Tina Turner, Adele oder Billie Eilish berühmt wurden. Zum Empfang wird ein Glas Sekt gereicht. Gleiches gilt für den Silvesterabend im Stadthaus in Rudolstadt beim „Tatortreiniger“, für den noch Restkarten zu haben sind.

Gute Unterhaltung für die ganze Familie

Weihnachtszeit ist auch Theaterzeit, heißt es so schön. Fast allabendlich lockt das Theater Rudolstadt bis zum Jahreswechsel zu guter Unterhaltung für die ganze Familie. Am 23. Dezember wird um 20 Uhr im Schminkkasten die Roboter-Komödie „Fehler im System“ gezeigt. Das Weihnachtskonzert „Mit Pauken und Trompeten“ mit den Blechbläsern der Thüringer Symphoniker erklingt am ersten Feiertag, 25. Dezember, um 17 Uhr in das Theater im Stadthaus Rudolstadt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, ist das Konzert um 17 Uhr in der Schlosskapelle Saalfeld zu erleben. Ebenfalls am 26. Dezember öffnen sich um 15 und um 17 Uhr die letzten Vorhänge für das Weihnachtsmärchen „Des Kaisers neue Kleider“ im Theater im Stadthaus. Typisch französischen Humor verspricht „Die Studentin und Monsieur Henri“ nach dem fast gleichnamigen Kinoerfolg von Ivan Calbérac am 30. Dezember, um 19.30 Uhr im Stadthaus. Mit Hans Burkia und Laura Bettinger in den Titelrollen wird die charmante wie bewegende Komödie zum voraussichtlich letzten Mal gezeigt.

Im Schminkkasten ist am ersten Feiertag und auch am 30. Dezember, jeweils 20 Uhr, die Komödie „Ein Oscar für Emily“ zu sehen. Am 26. Dezember beginnt um 20 Uhr im Schminkkasten der Holger-Biege-Abend „Will alles wagen“.

Restkarten für das Silvesterkonzert und alle Theater-Vorstellungen sind an den üblichen Vorverkaufsstellen des Theaters, telefonisch unter 03672/4501000 und auf der Website www.theater-rudolstadt.de erhältlich.