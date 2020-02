Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltweit höchste Schaukel kommt nach Rudolstadt

In sechs Monaten ist wieder Vogelschießen-Zeit in Rudolstadt. Jetzt haben die Schausteller Gewissheit und die Rudolstädter wissen, worauf sie sich in diesem Jahr freuen dürfen. Die begehrten Standplätze für das 298. Rudolstädter Vogelschießen vom 21. bis 30. August 2020 sind vergeben. Die Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses stimmten am Mittwoch dem Vorschlag der Stadtverwaltung zu, 69 Schaustellerbetriebe erhalten eine Zulassung zum größten Volksfest in Thüringen.

Aus 499 fristgemäß eingegangenen Bewerbungen hat Veranstaltungsreferent und Volksfestchef Frank Grünert auf der Basis eines Gestaltungskonzeptes die Schaustellerfirmen vorgeschlagen, die in diesem Jahr zehn Tage lang für ein attraktives Rummel-Vergnügen sorgen werden. Sensationelle Rummel-Neuheit Als sensationelle Rummel-Neuheit wird im Sommer die weltweit höchste und schnellste Riesenschaukel „Konga“ auf dem Festplatz Bleichwiese präsentiert. In den Gondeln erwartet die Fahrgäste ein kraftvolles Gemeinschaftserlebnis im Dschungeloutfit. Zu den spektakulären Attraktionen gehört das neue Überkopf-Karussell „Ghost-Rider“ mit sich ständig verändernden Bewegungsabläufen und Showeffekten. Eine Schrägplattform mit vier Armen und jeweils vier Gondeln beschleunigt sich um die eigene Achse auf Höchsttouren, bis sich schließlich die Gondeln seitlich überschlagen. Erstmals in Rudolstadt zu erleben ist die rasante Familien-Achterbahn „Feuer & Eis“, die zu einem Fahrspaß einlädt. Premiere in Rudolstadt feiert auch die Geisterbahn „Fahrt zur Hölle“. Diese Attraktion vom Münchner Oktoberfest biete eine schaurige Fassade und ein erlebnisreiches Innenleben. Ebenfalls neu ist das 9D-Action-Cinema. Diese Kino-Dimension aus den USA umfasst ein Angebot von actionreichen Kurzfilmen, die in beweglichen Kinosesseln mit 3D-Brille zu sehen sind. Geboten werden viele Effekte wie Regen, Nebel, Schnee, Blitz und Donner. Piraten, Travestie, 100 Spiegel Bei „Pirates Adventure“ tauchen die Besucher in die abenteuerliche Welt der Piraten ein. Mit Liebe zum Detail seien dort Szenen aus dem Leben der Freibeuter dargestellt: Schatzsuche, Unwetter auf hoher See und fröhliches Piraten-Dasein mit Wein und Gesang. Im neuen „Glaswerk“ erwartet Jung und Alt ein Verirrungsspaß mit Lichteffekten zwischen mehr als 100 Spiegeln und Glasscheiben. Der in Rudolstadt ansässige Schaustellerbetrieb von Lutz Hofmann ist mit dem Wasser-Spaß-Haus „Fun-Street“ vertreten. Mit dem schrillen Travestie-Cabaret Tingel-Tangel gastiert erneut Deutschlands einzige reisende Schaubude mit Erlebnisgastronomie, Live-Gesang und Comedy auf dem Festplatz. „In diesem Jahr bieten wir unseren Besuchern eine besonders facettenreiche Auswahl von Schausteller-Attraktionen, die erstmals in Rudolstadt gastieren. Selbstverständlich setzen wir auch wieder beliebte und bewährte Klassiker auf der Bleichwiese in Szene. Wir legen großen Wert auf eine faszinierende Festplatzgestaltung, attraktive Programme, optimale Sicherheit und eine europaweite Vermarktung“, informiert Frank Grünert, der das Fest zum 30. Mal managt. Venezianisches Pferdekarussell für Kinder „Ein neues Angebot für Kinder haben wir in diesem Jahr mit dem doppelstöckigen, venezianischen Pferdekarussell ,Venetian Corousel’. Die liebevoll handbemalte Dekoration, die beweglichen Pferde, Gondeln und Schaukeln werden auch bei den älteren Generationen schöne Erinnerungen wachrufen“, sagt Frank Grünert. Auf Thüringens größtem Volksfest dabei sind außerdem weitere Kinderkarussells, die Wahrsagerin Odessa, die Klassiker Wellenflieger, Autoscooter, Break Dance, Magic, Musik-Palast, Europarad und Bunge-Trampolin. Darüber hinaus beleben die Losbude Hongkong, ausgewählte Geschicklichkeitsspiele, Schießbuden, Bars, Erlebnisgärten zum Verweilen sowie süße und herzhafte Köstlichkeiten aus aller Welt den Festplatz. Im Rolschter Festzelt erwartet die Besucher bewährte regionale Gastronomie mit Livemusik und Unterhaltungsprogrammen von Künstlern und Vereinen. Wie immer beleben Rudolstädter Schützen alte Traditionen und es locken täglich Programmhöhepunkte. Begleitet wird das Fest vom Filmteam der „Drehmomente“, die täglich als Videoblog vom Festplatz berichten. Die besten Bilder vom Vogelschießen 2019 in Rudolstadt Mehr als eine halbe Million Besucher beim Rudolstädter Vogelschießen www.vogelschiessen-rudolstadt.de