Wenig Schlaf und Blaulicht: Sergij Rabino ist in Rudolstadt angekommen

Nur eine Stunde Schlaf hatte Sergij Rabino in Nacht zum Donnerstag. Der Stadtbrandoberinspektor von Rudolstadt war bei dem nächtlichen Kellerbrand mit im Einsatz. Der 31-Jährige lässt sich die kurze Nacht aber kaum anmerken. Seit er seinen Dienst in Rudolstadt am 6. September 2019 aufgenommen hat, scheint er rundum angekommen zu sein – trotz des langen Weges.

In der Ukraine geboren, kam er als Teenager nach Deutschland – genauer gesagt: nach Dortmund. „Meine Eltern haben mich importiert, als ich 13 war“, sagt er lachend und akzentfrei. Die Sprache hat er nach zwei Jahren bereits sehr gut beherrscht. „Meine Eltern sind Akademiker“, begründet er. Er selbst ist Ingenieur in fünfter Generation. Doch er wollte über den Tellerrand hinausschauen, wie er sagt. Er bewarb sich in ganz Deutschland und konnte es sich aufgrund seiner Qualifikationen erlauben, wählerisch zu sein. Fest stand, dass es die Feuerwehr werden würde. Starker Zusammenhalt der Kameraden „Beruf kommt von Berufung“, meint er und er habe das große Glück, dass er sein Hobby zum Beruf machen konnte. Letztlich überzeugte ihn Rudolstadt. „Ich habe Wertschätzung gegenüber der Feuerwehr gespürt.“ Nicht zuletzt zeige sich das immer dann, wenn Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) bei größeren Bränden morgens um 3 Uhr mit vor Ort ist und den Betroffenen seine Hilfe anbietet. Selbstverständlich sei das nicht. Auch sei ihm der starke Zusammenhalt der Kameraden aufgefallen. Mit dem neuen Job habe sich Sergij Rabino mit Thüringen auseinander gesetzt. „Die Feengrotten, die Talsperre“, zählt er auf und fügt hinzu: „Mit der Infrastruktur in Nordrhein-Westfahlen ist es nicht zu vergleichen, aber die Landschaft hat auf jeden Fall mehr zu bieten“, – wenngleich seine Freizeit derzeit eher gering bemessen ist. Dennoch versucht er neben der Arbeit Zeit für die Dinge zu finden, die jenseits der Feuerwache stattfinden. „Football zum Beispiel. In Dortmund habe ich auch aktiv gespielt.“ Auch Tanzen, Skifahren, Ausdauer- und Krafttraining gehören zu seinem Ausgleich. Ein nächstes großes Ziel ist die Brandschutzbedarfsplanung, mit der die Feuerwehr bestenfalls auf den neusten Stand gebracht wird. Feuerwehr begeisterte ihn immer, und so wie er damals staunen heute Kinder, wenn ein großes Feuerwehrauto mit Blaulicht vorbei fährt. „Manche winken auch“, sagt er lächelnd. 2013 kam er zur freiwilligen Feuerwehr. Ein Schild der Dortmunder Feuerwehr liegt heute noch auf einem der Schränke in seinem Büro. Der Piepser meldet sich. Es geht schnell zum nächsten Einsatz: wieder das Haus, in dem es nachts bereits brannte.