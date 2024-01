Wenn Bäume in Flammen für Freude sorgen

Königsee / Remschütz Weihnachtsbaumsammlung und Verbrennung in Königsee, Glühen in Remschütz

Am Samstag, dem 13. Januar 2024 findet wieder das traditionelle Weihnachtsbaum-Einsammeln in Königsee statt. Die Bäume werden ab 8.30 Uhr abgeholt. Der Feuerwehrverein präzisiert den Aufruf so: “Stellt diese bitte am Vorabend gut sichtbar am Straßenrand bereit.” Die Verbrennung findet ab 15:00 Uhr am Gerätehaus der Stützpunktfeuerwehr Königsee statt. Eine parallele Aktion gibt es nach Recherchen unserer Redaktion auch in Rottenbach. Die anderen Königseer Ortsteile organisieren ihren Baumsammelaktionen in Eigenregie.

Ebenfalls am Samstag, 13. Januar, wird zum 11. Weihnachtsbaumglühen in Remschütz eingeladen. Veranstaltungsort ist die Festwiese am Anger in Remschütz. Ab 17 Uhr können dort ausgediente Weihnachtsbäume in den Flammen landen und für etwas Wärme sorgen. Für warme Füße sorgen indes Glühwein und Kinderpunsch. Damit Müll vermieden wird, werden Gäste gebeten, Tassen und Becher selbst mitzubringen. Für jeden angelieferten und verbrannten Weihnachtsbaum werden durch den Feuerwehrverein des Ortes zwei Euro an die Jugendfeuerwehr Remschütz gespendet. Gastgeber sind der Feuerwehrverein Saale-Remschütz e.V. sowie die Freiwillige Feuerwehr Saalfeld-Remschütz.