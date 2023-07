Wenn das Recyclingmobil nach Cumbach in den Kindergarten kommt

Rudolstadt. Was Kinder beim Umwelttag im Kindergarten Sputnik in Cumbach lernen

Stolz zeigen die Kindergartenkinder ein Lineal, das sie selbst aus recyceltem Plastik hergestellt haben. Im integrativen Kindergarten Sputnik der Lebenshilfe Kreisvereinigung in Cumbach drehte sich am Mittwoch alles rund um die Themen Umwelt, Müllvermeidung und Recycling. Viel darüber lernen und sich praktisch ausprobieren, konnten die Mädchen und Jungen am Kunststoff-Recycling-Mobil des Vereins Save Nature. „Es ist eine super Gelegenheit, mit Kindern dieses Thema zu behandeln“, so Marcel Gudehus.

Mit eigener Muskelkraft und dank eines speziell umgerüsteten Fahrrades haben die Vorschulkinder Plastikabfälle so zerkleinert, dass diese schließlich mittels hoher Temperatur und mechanischer Einwirkung zu einem neuen Produkt geformt werden konnten.

„Das Schöne ist, dass jedes Kind sieht, wie viel Energie und Kraft es kostet, Plastik zu recyceln“, so der Vertreter des Vereins. Ziel sei es, auf diese Weise das Bewusstsein für Umweltfragen zu schärfen und dieses Thema auch in die Familien zu tragen.

Organisiert wurde der in dieser Form erstmals durchgeführte Umwelttag von den Mitgliedern des Elternbeirates des Kindergartens.