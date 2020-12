Oberweißbacher Kinder treffen Weihnachtsmann im Wald

Oberweißbach. Oberweißbacher Friedrich-Fröbel-Kindergartenkinder sind jetzt in den Wäldern von einem weißbärtigen Rotrock überrascht worden.

„Vorfreude ist die schönste Freude“ – ganz in diesem Sinne machten sich neulich die Regenbogenkinder des Awo-Kindergartens „Friedrich Fröbel“ in Oberweißbach (Stadt Schwarzatal) mit ihrer Erzieherin Sandra Leopold auf den Weg in den Wald.

Dort wollten die Kinder Weihnachtsbäume schmücken und nach ersten Spuren vom Weihnachtsmann suchen. Dieser ließ natürlich nicht lange auf sich warten und besuchte die Regenbogenkinder im Oberweißbacher Wald. Aufgeregt kamen die drei- und vierjährigen Kinder zurück und erzählten vom überraschenden Besuch.

Auch im Kindergarten erstrahlt seit Montag ein von den Kindern geschmückter Weihnachtsbaum mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck. Leiterin Cornelia Jäger betont am Rande der Aktion: „Auf diesem Weg wünschen die Kinder und das Team des Awo-Kindergartens in Oberweißbach allen eine schöne Advents- und Weihnachtszeit!“