Am Sitzendorfer Weihnachtsbahnhof hat Betreiber Steffen Flessa das meterhohe Maskottchen für Ausbesserungsarbeiten vom Dach hieven lassen. Fürs Foto hat er ihm auch gleich mal symbolisch eine Maske umgebunden.

November - der Monat, um so langsam aber sicher den Tannenduft ins Spiel zu bringen. Und so wäre die Reportage von den Heinzelfrauen und -männern, die jenen Glasschmuck für die Weihnachtsbäume basteln, der von Sitzendorf aus in die ganze Welt geht, fast schon ein Pflichttermin.