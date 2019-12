Wenn von der Haflingerherde nur noch zwei Ziegen bleiben

Erneut ein volles Haus bescherte die Weihnachtsgala dem Haflinger-Gestüt. Diesmal galt die Eröffnung der Jubiläumsgala mit 80 Haflingern. Seit 25 Jahren findet die Veranstaltung mit den blonden Braunen jeweils am 2. Weihnachtsfeiertag statt.

Das Jubiläum nahm Gestütschefin Anke Sendig zum Anlass, um allen Kollegen des Gestüts für ihren enormen Einsatz zu danken, den sie hier in diesem Betrieb leisten. Gleichzeitig stellte sie die wichtigsten drei Säulen des Betriebs vor. Stellvertretend für die Kollegen, die seit vielen Jahren im Gestüt tätig sind, zum Teil sogar hier lernten, zeichnete sie drei Kolleginnen aus, die schon besonders viele Jahre aktiv sind. Blumen gab es daraufhin für Christiane Reichert (36 Jahre im Betrieb), Gabi Schwarz (40 Jahre) und Katrin Unger (35 Jahre). Die zweite Säule sei die Familie, die als großes Team gerade in stürmischen Zeiten unbezahlbar sei.

Stute Lissi war bei allen Galas dabei

Als dritte Säule nannte Anke Sendig die Pferde als ihre Partner, für die sie alles tun. Stellvertretend stellte sie zwei Haflinger-Veteranen vor. Zum einen Lissi, die 32-jährige Stute, die als Siebenjährige 1994 zur ersten Weihnachtsgala dabei war. Daneben an der Hand von Frank Walther war es der 29-jährige Wallach Stollberg, der als Vierjähriger damals von Azubis in der Quadrille geritten worden war.„Ein Segelschiff braucht auch einen Sturm, um richtig in Bewegung und Fahrt zu kommen“ nannte die Gestütschefin ihr Motto für 2020 und hofft, dass dieser Sturm ihnen allen für das nächste Jahr viel Kraft gibt, um ein tolles Jahr zu schaffen.

Den Auftakt der Gala bildete „Jump and Dog“, wobei jeweils die Teams mit Haflinger oder Hunden mit ihren „Herrchen“ einen Parcours nach Zeit bewältigen mussten. Hierbei zeigte sich, dass sowohl die kleinen Vierbeiner wie auch die „Herrchen“ die Sprünge beherrschten. Eine Dressur stand mit „Weihnachtsengel Maria und ihren Rentieren“ auf dem Programm. Als ihre „Rentiere“ zeigte sie mit Reitpferd, Pony und Hund zirkusreife Acts. Für Pferdefreunde stellten Johanna Feichtinger, Emily Hafkesbrink, Jenny Weise und Kira Wieden vier Verkaufspferde vor. Bekannt ist das Reiterspiel, das von acht Paaren gezeigt wurde. Die Reiter kämpften hier nicht nur um die Geschenke, sondern auch um die Stühle. Denn wer nicht rechtzeitig das Pferd zu einem Stuhl führte, um Platz zu nehmen, schied aus.

Hans im Glück freut sich am Ende über die Magd

Die „Väter der Zukunft“ zeigten Christian Marquardt mit Akitano, Kira Wieden mit Souvenir und Johanna Feichtinger mit Etienne sowie Jenny Weise mit Euraan. Dazu erläuterte Helen Weber deren Charaktere und Erfolge dieser Spitzentiere der Zucht. Das Märchen der Gebrüder Grimm „Hans im Glück“ stand diesmal Pate für die hauseigene gleichnamige Version. Als Hans im Glück spielte Stefanie Zickert die Hauptrolle. Gleich zu Beginn füllte eine Herde der jungen Wilden die Arena. Da Hans aus seiner Lehre beim Schmied Gold als Lohn erhielt, kaufte er sich die Herde junger Haflinger. Allerdings war ihm bald Arbeit; Mühe und Stress mit der Herde zu viel. Eine Quadrille verführte Hans dazu, die schicken vier Pferde gegen die Herde zu tauschen. Wie im Märchen der Grimms blieb es aber nicht bei diesem Tausch. Es folgte der Tausch mit einem Pferd mit Kutsche, danach ein Voltigierpferd mit einigen Kindern der Voltigierabteilung. Als ein Bauer mit zwei Ponys kam, tauschte er diese gegen die Kinder mit dem Pferd und schließlich auch die Ponys gegen zwei Ziegen. Zum Schluss sah er seine Fehler ein und freute sich, dass er sich mit der Magd wiederfand.

Der Höhepunkt am Schluss sollte die Verlosung eines Haflingerfohlens sein. Durch einen Übermittlungsfehler hatte die Geschäftsführung das Los für ungültig erklärt und bittet um Verständnis. Daher werden alle gebeten, die sich an der Abendkasse ein Los gekauft haben, sich mit Adresse und Platznummer unter dem Stichwort „Hans im Glück“ zu melden. (Haflinger-Gestüt Meura, Ortsstraße 116, 98744 Meura; Tel.: 036701/31151; Fax: 036701/31152 oder Email: info@haflinger-in-meura.de)