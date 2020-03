Wertstoffhöfe in Saalfeld-Rudolstadt raten zur Zurückhaltung

Noch scheint am späten Donnerstagmorgen alles so wie immer am Wertstoffhof in der Saalfelder Industriestraße: Fast im Minutentakt kurven Autos mit Anhängern heran, entladen den ersten Grünschnitt der Saison. Leere Flaschen werden in die jeweiligen Container versenkt, ein zerschlissener Kinderstuhl fliegt in den Sperrmüll. Und doch zeigt die Coronakrise auch beim Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) ihre Wirkungen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

„Bis auf Weiteres“ bleibe die Geschäftsstelle in der Pößnecker Wohlfarthstraße für den Publikumsverkehr geschlossen, verkündet ein knallroter Textkasten auf der Start-Homepage des Zweckverbandes. Müllmarken und Müllsäcke sowie die Gelben Säcke für den Verpackungsabfall gibt es dort, solange der Fast-Ausnahmezustand anhält, nur noch dienstags und mittwochs von 9 bis 11.30 Uhr sowie Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Wie inzwischen in fast allen noch geöffneten Geschäften und Einrichtungen, will man beim Zaso möglichst nicht mehr mit Bargeld hantieren, sondern setzt auf einen Zahlungsverkehr per EC-Karte oder Überweisung. Das gelte auch für Verbraucher und Gewerbetreibende, die etwa Bauschutt, Altglas oder andere Dinge zum Abfallbehandlungszentrum Wiewärthe in Pößneck bringen, deren Entsorgung nach jeweiliger Tonnage zu bezahlen ist.

Müllmarken bald per App zu ordern

Freilich werden die wenigsten Müllmarken direkt beim Zaso erworben, sondern in den rund 200 Verteilstellen, also in Lebensmittelgeschäften, Gaststätten, Gemeindeverwaltungen oder auch in Tankstellen. Große Teile dieses Netzes aber sind schon aus Gründen der Ansteckungsvorsorge entfallen, weitere könnten folgen. „Wir arbeiten deshalb mit Hochdruck an einer Webshop-Lösung sowie an einer Variante über unsere Zaso-App“, berichtet die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin Christiane Schimmel. Verbraucher sollen so die Möglichkeit bekommen, die jeweils für sie passenden Müll-Banderolen via Internet oder Smartphone bestellen und bezahlen zu können, die dann per Post zugestellt werden.

Eingeschränkt werde beim Zaso freilich nur der persönliche Kontakt, versichert Schimmel: „Unsere Mitarbeiter sind zu den bekannten Öffnungszeiten weiterhin telefonisch zu erreichen, so dass alle Anliegen geklärt werden können.“ Die Vollstreckung von Außenständen sei vorübergehend ausgesetzt. Der Zweckverband bittet darum, kostenpflichtige Abfälle vorerst nur dann ins Abfallbehandlungszentrum (ABZ) Pößneck zu bringen, wenn es zum Beispiel aus rechtlichen Gründen oder Platzmangel tatsächlich unvermeidlich ist. Dies gelte auch für Sperrmüll und Schrott, deren Weiterverarbeitung derzeit stocke.

Es sei nicht auszuschließen, dass es im Zuge neuer behördlicher Bestimmungen auch zu Schließungen von Abfallentsorgungsanlagen kommen könnte. Dies könnte dann neben dem ABZ auch die Wertstoffhöfe und Grünschnitt-Annahmestellen in den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla betreffen.

Virus-verdächtigen Müll luftdicht verschließen

Angesichts der auch in der Region verzeichneten Fälle von Corona-Erkrankten respektive als solche in Verdacht stehenden Menschen stellt sich die Frage: Muss auch deren Müll isoliert werden? So ähnlich, bestätigt die Zaso-Geschäftsleitung. In solchen Fällen sollten die Abfälle nicht lose in die Tonne, sondern bereits vorher im Haushalt in möglichst stabile Müllsäcke gefüllt und diese möglichst luftdicht verknotet oder zugebunden werden. Spitze und scharfe Gegenstände sollten zusätzlich in bruch- und durchstichsichere Einweg-Behältnisse gepackt werden. Und natürlich sollten derlei besonderer Müll nicht etwa neben Tonnen oder Containern gelagert werden, sondern gehören in diese hinein.

