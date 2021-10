Wichtige Verkehrsader ins Schwarzatal länger voll gesperrt

Geduld brauchen Autofahrer mit Anliegerstatus derzeit in Allendorf.

Allendorf In Allendorf ist der im Sommer begonnene Einbau der Versorgungsleitungen mühsamer als zunächst angenommen

Bis Ende Oktober war die Baustelle ursprünglich avisiert, der Termin ist nicht zu halten: Die Autofahrer im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, von jährlich vielmonatigen Vollsperrungen ohnehin regelmäßig gebeutelt, müssen auch diesmal wieder viel und vor allem länger Geduld haben. Der Grund: Durch Allendorf im Rinnetal, einem der wichtigen nördlichen Zugänge zum Schwarzatal geht seit Beginn der Sommerferien kein überörtlicher Verkehr mehr durch. Nun teilt die Stadtverwaltung in Königsee - man ist für Allendorf erfüllende Gemeinde - mit, dass die Leitungsverlegung in der Ortslage länger dauert.

In der Pressemitteilung heißt es: Das Bauende in Allendorf verschiebt sich bis in den November, ab 9. November soll immerhin der Bitumeneinbau erfolgen. Gründe für die Verzögerungen seien der schlechte Baugrund, der notwendige Bodenaustausch und zusätzliche Stabilisierungserfordernisse. Auch habe zum Teil das Regenwetter zu Bauunterbrechungen geführt.

Zum großen Teil wurde der Längsgraben vom Ortseingang bis Kreuzung verfüllt. Neben der Verlegung ab Kreuzung in Richtung Aschau und Bechstedt sowie bis zum Bauende würden die Hausanschlüsse hergestellt.

Immer wieder gebe es Schadstellen an der alten Gasleitung, die zu Austritt von Gas führten, aus Sicherheitsgründen müssten diese neben den Arbeiten zur Neuverlegung immer beseitigt werden, dies führe zu den erwähnten Verzögerungen.