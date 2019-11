Dass der Berliner Autor Christoph Dieckmann eine besondere Beziehung zu Rudolstadt hat, ist kein Geheimnis. So wundert es nicht, dass ihm die Ehre zuteil wurde, die Festrede anlässlich des Gottesdienstes zum Mauerfall-Jubiläum in der Stadtkirche zu halten. Es war eine gute Entscheidung, ist er doch vertraut genug mit der Mentalität der Einheimischen und doch nicht zu nah dran.

Er selbst, der sich von sich sagte: „Ich war kein Montagsdemonstrant, ich war ein Revolutionsflaneur“, weilte am 9. November 1989 in kirchlichem Auftrag in Genf. An diesem Abend schrieb er in sein Tagebuch: „Die Geschichte hat die Käseglocke von meinem Land genommen, und nun zieht´s. Das ist wundervoll, ein Rausch, ein Braus. Danach kommt die Lethargie der Erfüllung: leeres Herz, leerer Kopf.“

Seine Analyse von Vergangenheit und Gegenwart war wohltuend. Kein Freudentaumel, kein Angstgejammer. Dafür Sätze wie: „Vierzig Jahre lang floss der Strom der Nationalgeschichte geteilt. Es gab zwei Deutschländer; keines war komplett, auch wenn die Bundesrepublik sich so benahm. Die DDR war ein Staat ohne Nation, die BRD wähnte ihre Nationalität überwunden. 1990 fühlte sich die postnationale BRD-Gesellschaft behelligt von einem westsibirischen Völkchen, das Nationalität als Verheißung sah und endlich deutsch sein wollte... So schloss sich ein kleines bankrottes Gemeinwesen einem großen intakten an, als Viertelvolk und Drittelland, zu den Bedingungen der Mehrheitsgesellschaft.“

Und heute? „Umturtelt neuerdings der Westen den Osten mit Verständnis“, so Dieckmann. Und die AfD nationalisiert die „Ost-Identität“. Seine Botschaft: „Wehren wir den Maurern der völkischen Ideologie, aber auch der eigenen Versteinerung. Ganz recht, 1989 ist nicht vorbei. Wer einmal flog, der kann es immer. Und weil wir nicht gestorben sind, wissen wir´s noch heute“.

