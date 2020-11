Wie kam der Frieden ins Schwarzatal, Ulf Ryschka?

Am 1. August begann die Amtszeit von Ulf Ryschka als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal.

Herr Ryschka, Sie sind außer Ihrer aktuellen Funktion auch noch Kahlaer aus Überzeugung und sogar im Stadtrat aktiv. Haben Sie sich an die Stunde Fahrtzeit aus dem Schwarzatal nach Hause inzwischen gewöhnt?

Ich bin mein gesamtes Berufsleben als Pendler unterwegs. Auch nach Saalfeld hat es bei Nutzung des ÖPNV von Tür zu Tür eine Stunde gedauert. Es ist also kein Problem. Beim Autofahren kommt einem auch der ein oder andere Gedanke, den man gut via Freisprecheinrichtung sich selbst ins Handy diktieren kann. Aber natürlich freue ich mich über jede Baustellenampel, die abgebaut wird.

Im Sommer hat Sie kaum jemand wirklich beneidet um die Aufgabe, um die Sie sich beworben haben. Allein die Außenansicht der neuen VG ließ auf das Innenleben kaum mehr als die Vermutung einer Schlangengrube zu. Wie ungewohnt ist es, dass die Misstöne inzwischen verschwunden sind?

Eine Schlangengrube? Das war Ihre Vermutung? Ich habe es als Herausforderung gesehen. Ja, es gab Misstöne, zumindest sind solche aus dem Tal gedrungen. Ich empfinde es als sehr angenehm, ohne Misstöne arbeiten zu können. Das funktioniert nicht von allein, alle Beteiligten müssen dazu beitragen und offensichtlich tun das auch alle. Dies freut mich ungemein.

Sie haben in der Doppelfunktion des VG-Vorsitzenden als Manager einer kommunalen Gemeinschaft nach außen und dem Leiter einer Verwaltung nach innen zumindest für dieses Jahr dem letzteren das Primat gegeben. Ist die Überlegung, dass innerer Friede äußere Harmonie nach sich ziehen kann, aufgegangen?

Absolut. Wenn die Verwaltung ihre Arbeit gut erledigt, dann sind die Bürgermeister, aber vor allem die Bürger zufrieden. Für eine gute Arbeit brauchen wir, wie jeder Handwerker auch, gutes Handwerkszeug. Ich bin sehr froh, dass die Gemeinschaftsversammlung die hierfür notwendigen Beschlüsse gefasst hat und auch die entsprechenden Gelder zur Verfügung stellt. Die IT-Umstellung läuft in den nächsten Wochen. In der Verwaltung gibt es viele junge Kolleginnen und Kollegen, die als Seiteneinsteiger zu uns gekommen sind. Für diese wird es, beginnend im nächsten Jahr, eine berufsbegleitende Ausbildung hier im Schwarzatal geben.

Sie führen für Ihren unbestreitbar gelungenen Einstieg Strategien an, die jede Führungskraft bestimmt genauso unterschreiben würde. Woran lag es aus Ihrer Sicht, dass die gute Absicht, die sicher auch zwischen Januar 2019 und August 2020 vorhanden war, trotzdem beinahe in eine Katastrophe führte?

Meine Frau ist Hebamme und ich würde diese Frage gerne mit einer Erklärung aus ihrem Beruf beantworten. Es hat kein Geburtsvorbereitungskurs für die werdenden Eltern stattgefunden. Die Eltern sind unvorbereitet in die Geburt gegangen, bei der es offensichtlich an guten Geburtshelfern von außen fehlte. Die Geburt lief dann zu allem Überfluss nicht frei von Komplikationen ab und die jungen Eltern fühlten sich allein gelassen. Will man aus zwei Verwaltungen eine machen, braucht es ausreichend Vorbereitungszeit und die Festlegung der Rahmenbedingungen. Der Landtag hat die notwendigen Beschlüsse erst sehr spät gefasst und etwa bei der Regelung zur Rechtsnachfolge erst kurz vor Toresschluss eine Entscheidung getroffen. Natürlich gab es auch im Schwarzatal viele teils widerstrebende Interessen. Ich würde, um im Sprachbild zu bleiben, sagen: Es gab Komplikationen unter der Geburt, die nun – durch gute Teamarbeit – überwunden sind.

Aus dem Vertrauenskredit, um den Sie bei Amtsantritt gebeten hatten, ist inzwischen offenbar ein Guthaben geworden. Wenn die Reparaturarbeiten in der Verwaltung, mit denen man viel Ehre einlegen kann, abgeschlossen sind, wird es um die Weiterentwicklung gehen. Wie groß ist ihr Optimismus, dass jene, die dann auf etwas verzichten müssen, nicht sofort wieder am Rad drehen?

Oh, vielen Dank für die Blumen. Aber im Ernst, wer verzichtet schon gerne. Bei Weiterentwicklungen muss es in erster Linie darum gehen, Vorteile für alle zu generieren. Es darf nicht um Verzicht gehen. Sicher werden die Vorteile unterschiedlich groß sein. Wenn aber alle Vorteile haben, dann ist man auch bereit, den ein oder anderen Nachteil zu akzeptieren. Davon bin ich überzeugt.

Wenn der Weihnachtsmann auch für VG-Vorsitzende da wäre: Was, abseits von dem, was man sich auch durch Fleiß erarbeiten kann, würden Sie sich von ihm wünschen?

Ganz ehrlich? Ich bin da kurzfristig sehr team-egoistisch. Im Moment muss ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung sehr viel abverlangen. Die Umstellung von Hard- und Software ist echt Stress. Auch die Aufarbeitung von Liegengebliebenem macht sich nicht von allein. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann für mein Team Zeit, damit es ruhige Tage mit Ihren Familien haben und die Feiertage genießen kann.