Wie man berühmt wird – in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld-Rudolstadt Henry Trefz über die Merkwürdigkeit von runden Geburtsdaten.

Es gibt sie, das muss man nicht vermuten, das weiß man: diejenigen, die sich fürs Heiraten so ein Datum raussuchen, das man sich merken kann, etwa den 22.10.2010. Und der Grund? Damit man den Hochzeitstag nicht vergisst? Wie bitte? Ich bin im siebten Himmel und plane schon, dass ich den wichtigsten Tag einer Ehe vergessen könnte und ich eine Eselbrücke brauche? Wie wäre es mit einem digitalen Kalender, der sich jährlich wiederholt, wenn man schon zugeben muss, dass die Vergessensgefahr droht?

Henry Trefz ist Reporter in der Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt, schreibt Gerichtsreportagen und berichtet speziell aus den Regionen Schwarzatal und Königsee. Foto: Henry Trefz / HT

Wie ich darauf komme? Nun, am 1. Januar geboren worden zu sein, könnte man als einen Segen bezeichnen. Wirklich? Weil man so seinen Geburtstag nicht vergisst? Echt jetzt? Oder weil alle Silvestergäste mit mir partout reinfeiern wollen und auf einer Saalrunde bestehen? Wer‘s mag. Oder man denkt zurück an die Frühlingsgefühle, die neun Monate zuvor den Samen für diesen sehr besonderen Anlass gelegt haben. Mal so biologisch jetzt.

Ach papperlapapp: Es ist einfach so, dass man sich auf jeden Fall die Kosten für die Geburtsanzeige spart, weil alle zusammen in eine Lokalzeitung kommen, die etwas auf sich halten. Man muss kein Casting gewinnen, keine schräge Show, sondern einfach den richtigen Tag treffen für die kleine Weltentdeckerin. Chapeau!