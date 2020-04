Auf der Baustelle am Rudolstädter Theater wird wieder gearbeitet.

Rudolstadt. Auf der Theater-Baustelle in Rudolstadt hat sich diese Woche wieder etwas getan.

Wieder Bewegung auf Theater-Baustelle in Rudolstadt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Bewegung auf Theater-Baustelle in Rudolstadt

Zunächst wurde mit Suchschachtungen geprüft, wie tief im Boden sich das bei einem Starkregen in das Baufeld eingedrungene Wasser befindet. Dafür wurde am Mittwoch ein Kontrollschacht gesetzt. Am Freitag war dann ein Bodengutachter vor Ort, um die Belastbarkeit des Untergrundes zu untersuchen. Erst wenn man weiß, wie tragfähig der Untergrund wirklich ist, können die Arbeiten fortgesetzt werden.