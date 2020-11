Wiedererkennungseffekt für die Bergbahn in Gefahr?

Auch einige Tage nach Bekanntwerden der Neuaufstellungspläne für die Bergbahn bestimmen diese die Debatte. Wir haben nachgefragt und überall die gleiche Frage gestellt: „Thüringer Bergbahn“ statt Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, das möchte die OBS in Zukunft, weil sie nach Untersuchungen dafür besser Touristen ohne Vorkenntnisse in den Freistaat lockt, die sonst aus demografischen Gründen fehlen und mittelfristig die Rentabilität gefährden. Was sagen Sie denn dazu?

Claudia Böhm, Bürgermeister von Deesbach, das Teil des Doppelnamens des Flachstreckenhaltepunktes Oberweißbach-Deesbach ist: „Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn gehört zu unsere Region und dass sollte sich auch im Namen widerspiegeln. Unsere Bürger identifizieren sich mit unserer Bergbahn und wenigstens das sollte erhalten bleiben und nicht aus Rentabilitätsgründen geändert werden. Reicht es nicht, dass schon die Identität der Orte durch die Namensänderung beeinträchtigt wird, dann sollten wir wenigstens unsere Wahrzeichen, mit den Namen die in der Geschichte verankert sind.“

Christian Hassenstein, Förster in Meuselbach: Wenn es der Sache dient...

Sascha Schwarze. Hotelier in Schwarzmühle: Seit ich hier im Tal arbeiten darf, überlege ich, wie man Touristen diesen komplexen bisherigen Namen vermittelt, ohne dass es zu irritierten Nachfragen kommt. Da habe ich es jetzt um vieles einfacher. Ich finde es also gut.

Steffen Günther, Bürgermeister in Unterweißbach: Genau richtig und kommt für meine Begrifflichkeit fünf Jahre zu spät.

Ingo Kürsten. Ortsteilbürgermeister in Oberhain: Finde ich nicht gut. Thüringen ist groß, bei diesem Namen gibt es keinerlei räumlichen Bezug.

Ronny Nöller, Fröbelturmwirt in Oberweißbach: Ich kann zu dem ganzen Blödsinn nichts mehr sagen. In meinen Augen alles Käse. Die sollen sich über andere Sachen Gedanken machen... es gibt viel zu tun... und ganz zum Schluss kann man noch einmal darüber nachdenken.

Marco Waschkowski, Bürgermeister in Königsee: Am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung. Allerdings habe ich meine Zweifel, ob das nach so vielen Jahren als OBS den gewünschten Effekt hat. Mal sehen, ob der neue Markenname funktionieren wird.

Ina Minkmar-Hennig aus Lichtenhain/Bergbahn: Ich bin schockiert und finde es nicht, gut mit alten Traditionen zu brechen - ich werde weiter Herta von der Bergbahn heißen - da es ja mein Künstlername ist! Ich wünsche der OBS weiterhin viel Erfolg!

Henry Friedrich, Wegewart in Sitzendorf: Dem kann ich nur zustimmen, ein Oberbayer und eine Friesin wissen mit Oberweißbach nichts anzufangen. Aber soweit muss man da gar nicht gehen. Die Meinung der Stadträte kann ich nicht nachvollziehen, das Städtchen wurde flugs im Einvernehmen umbenannt und jetzt hadert man. Skeptisch sehe ich die Ankündigung, Bergbahn und Schwarzatalbahn auseinander zu dividieren. Schließlich bilden die eine Einheit. Auf der anderen Seite freuen wir uns über überregionale Verkehrsverbunde.

Michael Zimmer, Gemeinderatsmitglied in Katzhütte: „Thüringer (statt Erfurter) Weihnachtsmarkt“, „Thüringer (statt Lauschaer) Kugelmarkt“, „Thüringer (statt Rudolstädter) Vogelschießen“, „Thüringen (statt Rudolstadt) Festival“ wären für mich die nächsten Kandidaten nach Lesart der OBS.

Ute Hofmann, Ferientouristik-Agenturinhaberin aus Rohrbach: Ich selbst bin ein traditioneller Mensch und halte nicht viel davon, dass Schwarzatal in das Tal der Haflinger zu ändern oder den Ort Oberweißbach in Schwarzatal. Da es nun diesen Ort Oberweißbach nicht mehr gibt, spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, die Bahn in Thüringer Bergbahn zu ändern, auch wenn es ein traditioneller Name ist.

Martin Friedrich: Bürgermeister in Sitzendorf: Das Tanz- und Folk Festival hat man bewusst im Rudolstadt Festival umbenannt, um auch eine direkte Werbung für die Stadt zu erzielen. Thüringer Bergbahn klingt dann halt sehr beliebig und ein Werbeeffekt für die gesamte Region geht verloren. Das Schwarzatal sollte sich meiner Meinung nach schon im Namen wiederfinden.

Peter Möller aus Rohrbach, Amtsvorgänger von OBS-Geschäftsführerin Diana Saager: Ich betrachte das mit sehr gemischten Gefühlen. Eine Marke ändert man nach 20 erfolgreichen Jahren nicht ohne Gründe. Bei der Gründung haben wir die Leistungen unserer Vorfahren auch berücksichtigen wollen. Immerhin sind sie in wirtschaftlichen schweren Zeiten in große finanzielle Vorleistungen gegangen. Es war uns wichtig den Bezug zur Bahn in einem Ortsverzeichnis zu finden.