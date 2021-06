Die Polizei musste wiederholt zu einem Ruhestörer in Bad Blankenburg ausrücken. (Symbolfoto)

Wiederholte Ruhestörung bringt Mann in Bad Blankenburg in Psychiatrie

Bad Blankenburg. Weil er wiederholt laute Musik hörte und auf Kritik mit Beleidigungen und Gewaltandrohung antwortete, wurde in Bad Blankenburg ein 54-Jähriger in die Psychiatrie eingewiesen.

Am Montagabend hörte in Bad Blankenburg ein 54-Jähriger so laut Musik, dass sich Anwohner gestört fühlten und ihn zur Ruhe aufforderten. Daraufhin soll der Mann eine Frau beleidigt und auch ausländerfeindliche Parolen geäußert haben.

Die hinzugerufene Polizei forderte einen Notarzt an. Dieser entschied, den 54-Jährigen in die Psychiatrie des Saalfelder Krankenhauses einzuweisen. Demnach war der Mann in letzter Zeit immer wieder negativ aufgefallen. Und da nicht mehr ausgeschlossen werden kann, dass der Mann seinen Drohungen auch Taten folgen lässt, erfolgte nun die Einweisung.

Gegen den Mann wurde zudem ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

