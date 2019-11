Große Bäume verschiedener Arten, unter und neben denen kleine von allein wachsen: So sieht für Forstleute der ideale Wald aus. Doch auf mehr als einem Drittel der Waldfläche in der Region findet diese natürliche Verjüngung und Durchmischung kaum noch statt – weil Reh, Hirsch & Co. den Baum-Nachwuchs wegfressen.

Hartmut Eckhardt ist ein Mann der zurückhaltenden Formulierung. Wenn der Leiter des Forstamts Saalfeld-Rudolstadt einen Zustand als „nicht befriedigend“ einstuft, dann läuft etwas schon erheblich aus dem Ruder. Am Donnerstagmorgen aber gebraucht Eckardt sogar das Wort „dramatisch“, um die Lage zu beschreiben.

Neues Gutachten für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Es geht um das neueste Verbiss- und Schälschaden-Gutachten für die Wälder im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Es wird alle drei Jahre erhoben, Forstleute wählen dafür nach einem streng geregelten Verfahren rund 530 „Schadensaufnahmeflächen“ aus, in denen tatsächlich jeder Schößling auf Verbiss und jeder Baum-Teenager auf Abschälungen durch „wiederkäuendes Schalenwild“ geprüft wird, also auf Fressattacken durch Rehe, Hirsche, Muffel- und Damwild.

Der aktuelle Befund: Verbissen sind zwischen etwa sieben Prozent (Fichte) und rund 73 Prozent (Eiche) der Baum-Babys, über alle Arten hinweg durchschnittlich 63 Prozent. Anders herum: Auf etwa 37 Prozent der Flächen lässt der Wildfraß die natürliche Walderneuerung nicht zu. Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2016 hat sich an den Werten nicht viel geändert – „nicht befriedigend“ nach Eckhardts Einschätzung. Denn eigentlich fordern Forstleute und Fachpolitiker schon seit etlichen Jahren eine stärkere Bejagung, wurden Abschusspläne stetig erhöht. Doch dazu später.

Denn brisanter ist eigentlich der Befund der Schälschäden. Zwar gehört abgeschälte, noch weiche Rinde von jüngeren Bäumen auch zum normalen Nahrungsspektrum der Wiederkäuer, doch wirklich massiv langen sie eigentlich erst in Notlagen zu – in harten Wintern etwa, teils auch dann, wenn der Mensch in seiner Ausformung als Pilzsammler oder Mountainbiker das Wild verschreckt und es kaum noch aus dem Unterholz kommt. Oder wenn schlicht zu viele Wiederkäuer im Wald sind.

Weil Schälschäden häufig zum Absterben der Bäume führen, sind die Grenzen des noch Tolerablen niedrig gesetzt. So gelten Fichtenbestände nur dann als nicht gefährdet, wenn die frischen Abschälungen unter einem Prozent bleiben. Laut aktuellem Gutachten aber trifft es im Landkreis über fünf Prozent – was hieße, dass in zehn Jahren über die Hälfte des Fichtenbestands durch Wild zumindest vorgeschädigt wäre, wenn kein Gegensteuern gelingt. Und bei Arten wie Douglasie oder Weißtanne – für den zum Klimawandel passenden Waldumbau besonders wichtig – liegen die Zahlen noch deutlich höher. „Dramatisch“, wie Eckardt betont. Zumal, wenn man befürchten muss, dass wegen der zunehmenden Kahlflächen nach Borkenkäfer-Befall und Trockenheit dem Wild noch weniger sicherer Aufenthalts- und Speiseraum im Wald bleibt.

Für den Forstamtsleiter liegt die Schlussfolgerung aus den neuesten Wildschaden-Daten auf der Hand: „Mehr schießen.“ Zu viele Jagdgemeinschaften und Eigenjagdbesitzer würden zwar in ihre Abschusspläne höhere Zahlen schreiben, tatsächlich dann aber nur um die vier bis sechs Stücke Schalenwild je 100 Hektar dann erlegen. Um dann trotzdem auf die eigentlich notwendigen sieben bis zehn Stück zu kommen, bediene sich mancher der „Postkarten-Abschüsse“, also lediglich der Meldung an die Jagdbehörde, ohne tatsächlich Reh oder Hirsch erlegt zu haben.

Kritiker, die noch immer den Zusammenhang zwischen Wilddichte und Waldgesundheit bestreiten oder abschwächen wollen, kann Eckardt mit den detaillierten Daten des Gutachtens widerlegen. So liegen in den Landeswald-Revieren Dorndorf, Schauenforst, Weißen oder auf der Leutenberger Höhe die Verbiss- und Schälschäden teils deutlich unter dem Durchschnitt – weil die Revierleiter bis zu 15 Rehe, Hirsche oder Mufflons je 100 Hektar erlegen.

Mehr Wild zu schießen, gebietet laut Eckardt aber auch der Zustand der Wälder nach der diesjährigen Borkenkäfer-Invasion. Rund 75.000 Festmeter Schadholz kamen im Bereich des Forstamtes zusammen, von denen inzwischen rund die Hälfte aufgearbeitet sei. Den Rest noch aus den Wäldern zu bringen, habe absoluten Vorrang. Und zur Folge, dass im Landeswald in diesem Jahr kein einziger Festmeter an grünen Bäumen geerntet wurde und wird.

„Für Reisigsammler sieht es diesmal schlecht aus“, kommentiert Eckhardt, der selbst den Auftrag von seiner Frau hat, möglichst dichte Kiefernzweige fürs Kranzbinden aufzutreiben.