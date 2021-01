Willkommenskultur auf Amtsdeutsch

Dass es umständlich ordnungsbehördliche Verordnung (OV) heißt, wo geregelt ist, dass man nicht Herumgrölen soll, wussten Sie das? Ach so, Sie machen es nicht und deswegen ist es nicht nötig, das zu wissen. Und wenn es der Nachbar tut? Ja, die Verwaltung würde sich irgendwann drum kümmern. Und die weiß ja auch, wo es steht. Eher als Feinheit unter Kennern kann da noch durchgehen, dass kommunale Parlamente keinerlei Entscheidungshoheit in dieser Sache haben, weil es ausschließlich Verwaltungssache ist. Wer etwa als dessen Chef etwas von Bürgernähe hält, holt sich natürlich auch Meinungen der Gemeinderatsmitglieder ein.

Ärgerlich aber ist die historische Grundhaltung zur Gastfreundschaft, die sich hält, wie ein alter Kaffeefleck in der Lieblingsjacke nach dem x-ten Waschen. Zelten oder Übernachten - gern mit dem Prädikat „wild“ innerhalb der bebauten Ortsteile ist verboten, so steht es etwa in Königsee auch in der aktuellsten Fassung der OV.

Doch welcher Geist steht neben dem Buchstaben? Das ist Interpretationssache. Na klar, in den mühsam gepflegten Parkanlagen das Zelten zu verbieten, scheint naheliegend. Ob man manches Mitglied einer Kirmesgesellschaft, das es nach langer Feuer von der letzten Parkbank doch nicht mehr bis an die heimische Haustür geschafft hat, kriminalisieren wollte, ist da schon eher fraglich. Ohne es zugeben zu wollen, hatte man mit der generellen Untersagung wohl eher jene Menschen im Sinn, die sich selbst als fahrendes Volk betrachten. Und deren bisweilen ausgedehnte Zwischenstopps. Erreicht wird aber vor allem eines: Wohnmobilisten, die sich untereinander überaus aktiv austauschen, wo sie auch abseits offizieller Stellplätze willkommen sind, weil sie die am wenigsten von begleitender Infrastruktur abhängige Touristengruppe sind, merken sehr schnell, ob es ratsam erscheint, zu bleiben oder weiterzufahren.

Und nach dem Bußgeldkatalog können die Insassen eines Wohnmobils, das etwa am beliebten Platz am Barigauer Turm steht, mit (jeweils) 25 Euro zur Kasse gebeten werden. Am Fröbelturm in Oberweißbach geht das derzeit ebenso wenig, wie vor der Leibis-Staumauer, an der Sitzendorfer Pocherbrücke oder vor dem Schwarzburger Schwimmbad.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Natürlich kann man Regeln erlassen, schließlich sind auch unter Wohnmobilfahrern schwarze Schafe, man kann Regeln aufstellen, Appelle auf Tafeln veröffentlichen, mit zeitliche Begrenzungen für Fluktuation sorgen, doch der simple Verbotserlass macht vor allem deutlich, dass es mit der wirklichen Willkommenskultur nicht weit her ist. Gut also, dass das Schwarzatal auch hier eine Trendwende einläutet!