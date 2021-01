Schwarzatal-Winterdienst muss Technikausfall ausgleichen

Schwarzatal Rat an die Bürger: Jeder Anruf beim Winterdienstmitarbeiter hält diesen von der Arbeit ab, lieber Verwaltung kontakten

Seit über einer Woche muss der Winterdienst in der Landgemeinde Schwarzatal trotz durchaus überdurchschnittlicher Schneemengen, vergleicht man die letzten Jahre - mit einem Fahrzeug weniger auskommen. Weil ein Steuerteil defekt ist und aktuell die Lieferbarkeiten eingeschränkt, zieht sich der nötige Austausch hin und soll lauf Bauhofleiter Thomas Sauerteig am Dienstag abgewickelt werden.

Trotzdem versuchen die Mitarbeiter der vereinigten Bauhofes alles um den Technikausfall zu kompensieren, fahren in der Nacht extra zwei Stunden eher los als sonst, sind aber hinten raus trotz aller Mühe um etwa dieselbe Distanz später dran als sonst. Sobald das Fahrzeug repariert wurde, kommt das Winterdienstauto auch wieder zu den gewohnten Zeiten.

Thomas Sauerteig sieht den Vorteil der Landgemeinde hier klar gegeben: "Nur mit der Kraft einer größeren Kommune konnten wir zügig dafür sorgen, dass unser technikbestand sich Stück für Stück verbessert".

In solchen Stresszeiten als Bürger den Gemeindearbeiter auf dem Fahrersitz anzurufen, um ihn zu fragen, wo er bleibt, ist aber wenig hilfreich. Ulf Ryschka, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzatal, betont, dass es sinnvoll sei, sich auch in solchen Fällen an die zentralen Nummern der Verwaltungsgemeinschaft zu wenden: "Im besten Falle muss der Fahrer anhalten, um ihnen zu erklären, dass er schnellstmöglich kommt, im schlechtesten Fall löst man gefährliche Situationen aus."

In der Verwaltung werden die Anliegen aus den Mitgliedskommunen gesammelt, in der Verwaltung meldet sich auch der jeweilige Bauhof, wenn es größere Schwierigkeiten bei den Tagesaufgaben gibt.

Hier kann man tagsüber Rat und Hilfe finden: 036705/670 oder 036730/3430