Wirtschaft 2020: Wie gehen Unternehmen in Saalfeld-Rudolstadt ins neue Jahr?

Die Konflikte in der Welt spitzen sich zu. Fachkräftemangel und Digitalisierung sind große Herausforderungen für die Wirtschaft. Wie sehen das die Unternehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt? Wir haben einige gefragt. Und sind auf eine eher positive Grundstimmung gestoßen.

Samag gut aufgestellt für 2020

Trotz „einiger Unsicherheiten im Markt“ sieht Christian Kleinjung, Geschäftsführer der Saalfelder Werkzeugmaschinen GmbH (Samag), das Saalfelder Traditionsunternehmen grundsätzlich gut für 2020 aufgestellt.

Nach einer Phase der Hochkonjunktur flaue die Nachfrage etwas ab. Die Samag nutze „diese Zeiten der angezogenen Handbremse“, um „neue Prozesse zu initiieren“ und „Optimierungsprozesse durchzuziehen“. „Die kleine Konjunkturdelle“, erklärte Kleinjung am Montag dieser Redaktion, „macht uns nicht nervös“. Da, wo es schwerer werde, etwa als Zulieferer im Lkw-Bereich, werde versucht, neue Geschäftsfelder zu gewinnen. Notwendig sei auch „eine Flexibilisierung der Produktion“. Es werde künftig sehr erfolgreich sein, auch kleinere Serien von Bauteilen etwa im Automotiv-Bereich auflegen zu können.

Grundsätzlich sieht Kleinjung die deutsche Wirtschaft weiter „in der technologischen Champions League“. Sie könne sich kurzfristig sehr schnell auf neue Entwicklungen einstellen, im Automobil-Bereich beispielsweise bei Elektro- oder Wasserstoff-Antrieben.

Problematisch sei indes der Fachkräfte-Mangel. Da reagiere die Samag etwa durch die Etablierung einer eigenen Ausbildungsakademie. Grundsätzlich wünscht sich Kleinjung mehr Selbstbewusstsein in Thüringen, denn ein Mangel an selbiger führe zur Demotivation.

Drehtechnik Jakusch GmbH geht optimistisch ins neue Jahr

Enrico Jakusch, Geschäftsführer der Drehtechnik Jakusch GmbH in Saalfeld, geht optimistisch ins Jahr 2020. Und das, obwohl „sich viel tut, viel in Bewegung ist“. Viele Firmen hätten sich in den zurückliegenden zehn Jahren „auf ihren Lorbeeren ausgeruht“. Die Drehtechnik Jakusch GmbH dagegen sei bereits vor vier Jahren „in die digitale Richtung aufgebrochen“. Jakusch: „Wer damit nicht anfängt, ist verloren.“

Die konsequente Digitalisierung der Produktion lasse ihn „beruhigter in die Zukunft sehen“. Dank der Digitalisierung könne flexibel auf die sich verändernde Nachfrage reagiert werden. Auch Kleinserien-Fertigung sei möglich. Jakusch: „Wir können das!“

Zahlreiche neue Produkte seien in die Produktion aufgenommen worden, auch solche, „die sehr anspruchsvoll sind und vor denen wir großen Respekt hatten“. Als Beispiel nennt Jakusch „anspruchsvolle Baugruppen in Robotern“.

Jahn GmbH in Bad Blankenburg kündigt Investitionen an

Tobias Jahn, kaufmännischer Leiter der Jahn GmbH in Bad Blankenburg, kündigt für dieses Jahr neue Investitionen an. „Ein Jahr großer Herausforderungen und ambitionierter Vorhaben liegt hinter uns. Aufgrund unserer leistungsstarken Stammbelegschaft sowie unserer langjährigen und verlässlichen Partner konnten wir diese gut meistern. Unsere gute wirtschaftliche Lage nutzen wir, um weiter in unser Unternehmen zu investieren. Das Volumen umfasst dabei knapp 2,5 Millionen Euro und beinhaltet den Neubau einer zusätzlichen Produktionshalle, die Neuanschaffung von Maschinen und Anlagen, Energieeffizienzmaßnahmen sowie die Automatisierung und Optimierung unserer Produktionsprozesse“, lässt er wissen. Die Fertigstellung ist Anfang des zweiten Quartals 2020 geplant.

„Ich wünsche mir, dass wir die gute Entwicklung der vergangenen Jahre mit dem notwendigen Mut und viel Optimismus fortsetzen können. Dass wir für unsere Mitarbeiter weiter gute Arbeitsbedingungen und Rahmenfaktoren schaffen können, für unsere Auftraggeber weiterhin ein verlässlicher Partner sind. Und vor allem wünsche ich mir, dass sich mehr junge Menschen für das Handwerk und für eine Ausbildung im Handwerk interessieren und begeistern. Das Handwerk bietet viel mehr Entwicklungsmöglichkeiten und Chancen, als der ein oder andere denkt!“, meint er Juniorchef.

Volle Bücher beim Stahl- und Anlagenbauer MMS in Rudolstadt

Thomas Kuhlmann, Prokurist des Stahl- und Anlagenbauers MMS in Rudolstadt, schaut guter Dinge auf die kommenden Monate. Die Auftragsbücher seien für das erste Halbjahr gefüllt.

In dieser Woche beginnen die Monteure mit einer neuen Baustelle: dem Umbau der Messe in Köln. Dort ist das Rudolstädter Unternehmen mit Schlosser- und Stahlbauaufträgen im Umfang von rund 1,6 Millionen Euro beteiligt. Dagegen stehen die Arbeiten an der Hamburger Hochbahn kurz vor dem Abschluss. Noch in vollem Gang ist der Umbau eines Shoppingcenters in Berlin-Steglitz mit Beteiligung der Rudolstädter.

Porzellanmanufaktur Wagner & Apel Lippelsdorf will Konzerte veranstalten

Auch Marika Rosenbusch, Prokuristin und Verkaufsleiterin in der Porzellanmanufaktur Wagner & Apel Lippelsdorf, geht optimistisch ins neue Jahr. „Zunächst einmal können wir sagen, dass das Besucherjahr 2019 ein sehr gutes war. Die gleiche Resonanz erwarten wir für 2020. Unsere beliebten Führungen durch die laufende Produktion beginnen wieder ab März, bis dahin führen wir Interessierte gerne durch die historische Manufaktur. Ansonsten beteiligen wir uns natürlich wieder beim Tag des Thüringer Porzellans am zweiten Aprilwochenende sowie am Denkmaltag im September. Wir haben aber auch schon Ideen für etwas ganz Neues: Uns schwebt ein Konzert in unseren alten Räumlichkeiten vor, gerne im Sommer. Das ist aber noch im Werden“, blickt sie voraus.

Hofmann & Sommer in Königsee hat Forderungen an die Landespolitik

Ernst-Josef Strätling, Geschäftsführer der Hofmann & Sommer Firmengruppe Königsee, ist zuversichtlich: „Wir haben 2019 mit 11 Millionen Euro Umsatz abgeschlossen und streben für 2020 einen Zuwachs von einer weiteren halben Million an. Die im letzten Jahr getätigten Investitionen in die betriebliche Infrastruktur sollen dabei helfen, mit gleicher Beschäftigtenzahl den Zuwachs an Arbeitsproduktivität zu schaffen, den wir brauchen, um bei der Lohnentwicklung Schritt zu halten“, sagt er und richtet eine klare Forderung an die Politik: „Bei der Kommunalpolitik sind wir mit dem 2019er Wahlergebnissen sehr zufrieden, erwarten von der Landespolitik, dass sie nun bald mit verlässlicher, berechenbarer Arbeit beginnt und vom Bund, dass er uns gegen die Brüsseler Regelungswut in Schutz nimmt“.

Auch die TE-Bedachungen GmbH Schwarzatal sieht die Politik in der Pflicht

Auch Uwe Eichhorn, Geschäftsführer TE-Bedachungen GmbH Schwarzatal, sieht die Politik in der Pflicht. „In Bezug auf die Erwartungen an die Politik bleibt es bei einer bekannten Forderung: Wir wünschen uns, dass bei der Nachwuchsgewinnung ein Klima gefördert wird, in dem dem Handwerk eine ebenso hohe Wertschätzung entgegengebracht wird wie einer akademischen Ausbildung. Dann können auch wir unserer Verantwortung, den eigenen Nachwuchs auszubilden, noch besser nachkommen“, so seine Meinung.

„Was den privaten Bereich angeht, sind wir mit der Entwicklung der Auftragseingänge zu Jahresbeginn recht zufrieden, im gewerblichen und Industriebereich darf sich aber ruhig noch der eine oder andere Interessent blicken lassen“, so seine Wünsche an 2020.