Ist mittlerweile verboten: Feuerwerk an Silvester in der Saalfelder Innenstadt.

Wo an Silvester im Landkreis nicht geböllert werden darf

In der Silvesternacht 2017 auf 2018 brannte ein Haus in der Bad Blankenburger Innenstadt bis auf die Grundmauern nieder. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Im folgenden Jahr führte die Kurstadt auch deswegen ein Abbrennverbot von Feuerwerkskörpern in der Innenstadt ein.

Für den kommenden Jahreswechsel hat die Regelung wieder bestand. Dem Beispiel voran gehen Rudolstadt und Saalfeld schon mehrere Jahre und verbieten dieses Jahr wieder das Böllern in historischen Stadtteilen.

Grund sind die alten schützenswerten Fachwerkhäuser und Gemäuer, die in den historischen Altstädten dicht an dicht stehen und im Ernstfall zum schnellen Übergreifen der Flammen führen können, heißt es aus dem Rudolstädter Rathaus.

Feiern in Teilen der Innenstadt ohne Feuerwerk

Hinzu kommt, dass die Feuerwehr in den meist verwinkelten und zu Silvester übervollen Innenstädten schlecht zu ihren Einsätzen kommt, weshalb man präventiv schützen will. In Saalfeld bleiben über den Jahreswechsel zudem die hölzernen Weihnachtsmarkthütten stehen, die einen weiteren möglichen Brandherd darstellen, erklärt Stadt-Pressesprecher Martin Hauswald.

Marktplatz, Fischmarkt und Kirchplatz bleiben in Saalfeld altbewährt tabu für Feuerwerkskörper. In diesem Jahr wird zudem der Bereich zwischen Oberem Tor und Marktplatz knallerfrei bleiben, da hier sensible Gebäude stehen, ergänzt Hauswald.

In Rudolstadt soll die Altstadt, alles um Stadtkirche und Landesrechnungshof beziehungsweise Schloss Ludwigsburg sowie die Heidecksburg geschützt werden. Bad Blankenburg verbietet großräumig rund um den Marktplatz das Zündeln.

Die detaillierten Sperrzonen können Bürger in den Amtsblättern oder auf den Internetseiten der jeweiligen Städte nachlesen. Verboten sind konkret pyrotechnische Gegenstände der Kategorie zwei, etwa Raketen, Schwärmer, Batterien, Knallkörper und Fontänen. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Geldbußen bis zu 50.000 Euro, heißt es auf den Seiten der Städte. In den restlichen Stadtteilen bleibe Feuerwerk im Rahmen der gesetzlichen Regelungen jedoch erlaubt.