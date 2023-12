Wohnmobilstellplätze für Parkplatz am Wehr in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg Was am Mittwochabend im Bad Blankenburger Stadtrat noch Thema war.

Der Stadtrat in Bad Blankenburg beschloss am Mittwoch in seiner Sitzung unter anderem, fünf Stellplätze für Wohnwagen an zwei verschiedenen Stellen freizugeben.

Zum einen ist es der Parkplatz Schwarzatal, wo maximal drei Stellplätze für Wohnmobile zum Übernachten durch Beschilderung auszuweisen sind. Zudem ist es der Parkplatz Griesbachstraße, wo zwei Stellplätze für Wohnmobile geschaffen werden sollen. Pro Nacht sollen für die Nutzer zehn Euro fällig werden. Mit einer knappen Mehrheit nahm der Stadtrat die Beschlussvorlage an. „Ob und wie es angenommen wird, werden dann die nächsten Jahre zeigen“, sagt Bürgermeister Mike George (Freie Wähler). Gerade das Thema Parkgebührenordnung in diesem Bereich war lange Zeit Thema im Bad Blankenburger Stadtrat. In der Begründung zum Beschluss heißt es: „Für die Neubeschilderung auf beiden Parkplätzen fallen Kosten an. Die Parkgebührenordnung der Stadt soll entsprechend geändert werden. Die Parkscheinautomaten sind neu zu programmieren.“

In der Bürgerfragestunde gab es erneut von einer Bad Blankenburgerin den Hinweis, dass es kleinere Schäden an der Friedhofskapelle gibt, was sie schon in vorangegangenen Sitzungen ansprach. Sie spricht von Rissen am Fenstersturz, die sie gesehen habe. Die Stadt habe sich mit dem Thema befasst. Bürgermeister George erklärt auf Nachfrage der OTZ, dass ein Baugrundgutachten und schließlich eine Fachfirma hinzugezogen werden müssen, um sich der Sache anzunehmen, da es sich wohl um eine Absenkung handle, die diese Risse verursacht.

Als neuer stellvertretender Stadtratsvorsitzender ist am Mittwochabend zudem Paul Kurtzke (Die Linke) gewählt worden, nachdem Thomas Persike (Die Linke) jüngst zurückgetreten ist.