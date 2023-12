Wunder geschehen - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Der Autor über Nenas Wende-Hymne, ein Weihnachtswunder im Saalfelder Geotop und eine wundervolle Idee

Man muss kein Nena-Fan sein, um dieses Lied zu mögen: Noch im Krankenhaus, nach der Geburt ihres wegen Sauerstoffmangel schwerbehindert geborenen Sohnes Christopher, schrieb die Sängerin 1988 „Wunder gescheh’n“. Elf Monate später verstarb Christopher - und die Mauer fiel. Nena sang den Titel am 12. November 1989, nur drei Tage nach dem Mauerfall, kurz vor Mitternacht als letzte auf der Bühne beim Mauerfallkonzert. Es wurde eine der Hymnen der Wendezeit in Ostdeutschland.

Thomas Spanier Foto: Peter Michaelis / Funkemedien

Auch drei Jahrzehnte danach geschehen noch Wunder - auch und gerade zur Weihnachtszeit, auch und gerade im Südosten Thüringens. Wie anders will man es nennen, wenn plötzlich an der ewig gleichen Bundesstraße Verkehrsschilder mit weihnachtlichen Motiven auftauchen, auf denen der Weihnachtsmann den Schlitten mit dem Rentier zieht? Was für eine wunderbare Aktion, die tausenden Menschen spontan ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat?!

Aufnahme der Ziege, die am Mittwoch vor dem Weihnachtsfest erstmals in der Bohlenwand in Saalfeld gesichtet wurde. Foto: Mario Büchner

Oder wenn du als kleiner Patient im zweiten Obergeschoss der Thüringen-Kliniken in Saalfeld liegst und plötzlich der Weihnachtsmann ans Fenster klopft?! Wenn ein paar Monate, nachdem die jüngere der beiden Bohlen-Ziegen verstorben ist, eine neue, freche, weiße Ziege im Felsgestein über dem Saaletal auftaucht und im Fluge die Herzen der Menschen erobert?!

Wunder geschehen, ob wir es wollen oder nicht. Lassen Sie sich nicht einreden, dass alles schlecht ist, wir mit hängenden Köpfen durch die Gegend rennen und wie die dümmsten Kälber unsere Schlächter selber wählen müssen! Es gibt immer Hoffnung, auch und gerade zu Weihnachten. Auch und gerade in Südostthüringen.

Fröhliche Weihnachten!