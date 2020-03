Zaso nimmt Kurs auf Staffelung für Müllgebühren

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) will zu einer Festgebühr zurückkehren, die mit steigender Zahl von Personen in einem Haushalt pro Kopf sinkt beziehungsweise ab einer bestimmten Personenzahl für diese und die folgenden entfällt.

Darauf einigten sich am Montag die Mitglieder der Zaso-Verbandsversammlung einstimmig. Verfolgt werden soll das Ziel in einem Stufenplan. Zunächst soll der Zaso beim Landesverwaltungsamt den vorzeitigen Abbruch der eigentlich bis Ende 2021 dauernder Kalkulationsperiode für das jetzige Gebührensystem beantragen. Dafür zieht man im wesentlichen zwei Begründungen heran: Zum einen hat der Zweckverband tatsächlich mit erheblichen Erlösausfällen bei der Verwertung von Altpapier zu kämpfen. Allein für dieses Jahr rechnet man hier mit einem Defizit von rund 540.000 Euro im Vergleich zu 2018. Auf der anderen Seite verschiebt sich die rund 830.000 Euro teure Einführung des sogenannten Identsystems wegen Computerproblemen um mindestens ein Jahr. Beides zusammen, so die Zaso-Verwaltung, lege eine möglichst rasche Neukalkulation der Gebühren nahe – und diese Gelegenheit nutze man dann, um eine degressive Festgebühr zur Entlastung von großen Mehrpersonenhaushalten wieder einzuführen. Entsprechende Modelle soll die Zaso-Verwaltung vorlegen.

Gebührenschuld bleibt einzig bei Haushalten

Vorausgegangen war der letztlich harmonischen Entscheidung eine teils heftige Diskussion unter den Verbandsräten, wer denn nun der wahre und entschiedenere Streiter für die gestaffelte Gebühr sei. Werner Thomas (CDU) wie auch Wolfgang Kleindienst (UBV) kritisierten, dass nicht zuerst über ihre, sondern über die sinn- und teils wortgleichen Vorschläge von Saalfelds Landrat Marko Wolfram (SPD) diskutiert und abgestimmt wurde, obwohl letztere später eingebracht worden waren. Verbandsvorsitzender Michael Modde (parteilos) begründete das Vorgehen damit, dass Wolframs Anträge auf Beschlüssen des Kreistags von Saalfeld-Rudolstadt basierten.

Aufgehoben per einstimmigen Votum wurde die erst im vorigen Juni beschlossene Regelung, wonach in der Regel die Grundstückseigentümer und damit die Vermieter von Wohnungen zu Schuldnern der Abfall-Festgebühren werden sollten. Obwohl die ab 2022 geplante Novellierung vorsah, dass auf Antrag der jeweiligen Vermieter die Gebührenschuld auf die Haushalte – und damit die Mieter – übertragen wird, hatten insbesondere die sechs größten Wohnungsgesellschaften der Region massiv Druck gegen die Neuregelung gemacht. Nach ihrer Darstellung hätten sie die Müllgebühren nicht rechtssicher als Teil der Nebenkosten aufnehmen und einfordern können. Zudem wären ihnen für die Abrechnung sowie das Mahnen und Vollstrecken von Gebührenschulden erhebliche zusätzliche Aufwendungen entstanden. Der Zaso hatte argumentiert, mit der nun wieder gekippten Regelung bis zu 200.000 Euro pro Jahr sparen zu können.

Gegenüber dem Dualen System Deutschland (DSD), das für die Entsorgung von Verpackungsmüll zuständig ist, will der Zaso darauf drängen, dass für die 2022 beginnende Vertragsperiode in der Region ein Mischsystem eingeführt wird, das die Wahl zwischen gelbem Sack und gelber Tonne ermöglicht. Ferner soll sich das DSD dazu verpflichten, die Materialstärke und –qualität der gelben Säcke zumindest auf die gesetzlichen Vorgaben anzuheben.