Zaso soll zurück zu sozial gestaffelter Müllgebühr

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) wird, sofern die entsprechenden Landesbehörden zustimmen, ab 2021 wieder zu einer Abfall-Grundgebühr zurückkehren, die nach der Zahl von in einem Haushalt lebenden Personen differenziert. Dies beschloss der Kreistag von Saalfeld-Rudolstadt am frühen Dienstagabend mit lediglich einer Stimme Enthaltung. Mehrheitlich beschlossen wurde ferner, dass mehrköpfige Familien oder Gemeinschaften die derzeit gültigen Grundgebühren ab der fünften Person im Haushalt für das laufende Jahr durch den Landkreis erstattet bekommen. Dafür sollen rund 44.000 Euro aus anderen Bereichen des Kreishaushaltes umgeschichtet bzw. bei den Personalkosten eingespart werden.

Zweckverband erwartet Vorgaben der Politik

Eigentlich sieht der Beschluss, in dem sich Anträge der Fraktionen Linke/Grüne/SPD sowie Bürger für den Landkreis (BfL) vereinen, vor, dass Landrat Marko Wolfram (SPD) die Zaso-Geschäftsführung zur Vorlage einer Satzung mit degressiver Gebührenstaffelung ab dem dritten Kind auffordert. Zaso-Geschäftsleiter Paul Cichonski sicherte indes vor dem Kreistag bereits das Einlenken zu. Ihm zufolge soll die jetzige, nicht gestaffelte Gebührenregelung nur noch bis Jahresende gelten. Bereits in den nächsten Wochen sollen die Landräte des hiesigen sowie des Saale-Orla-Kreises, die Zaso-Verbandsspitze sowie die Geschäftsführung zunächst die politischen Vorgaben für eine neue Gebührensatzung klären, also etwa zum Ansteigen der Preise für die Mülltonnen-Entleerung, wenn die die Grundgebühr ab dem dritten Haushalts-Angehörigen sinken soll. Anhand dieser Vorgaben werde man zwei oder drei Gebührenmodelle erarbeiten, zwischen denen dann die Verbandsversammlung zu entscheiden habe, sagte Cichonski.

Zurückgezogen von der CDU-Fraktion wurde deren Antrag auf zusätzliche „Windelsäcke“, die Familien mit Kleinstkindern kostenfrei erhalten sollten. Fast einstimmig beschlossen wurde hingegen, dass der Zaso seine Grundgebühren künftig wieder ausschließlich bei den Haushalten und nicht bei den Grundstückseigentümern einfordern soll. Überraschend noch einmal von der CDU-Fraktion geändert wurde deren Antrag hinsichtlich der Gelben Tonne. Bürger sollen zur Entsorgung ihres Verpackungsmülls künftig die Wahl zwischen Gelben Säcken und Tonnen haben, die sie allerdings selbst kaufen müssten. Ferner soll der Zaso laut Kreistagsbeschluss darauf dringen, dass die Gelben Säcke auch zumindest den entsprechenden Normen entsprechen. Bei Kontrollen war zuletzt festgestellt worden, dass Säcke im Zaso-Gebiet aus zu dünnem und teils dem falschen Material bestanden.