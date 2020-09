Hochbetrieb bei der Grünschnitt-Annahme an der Pößnecker Deponie. Vor Umrüstung auf den kontrollierten Zugang per Schranke war die Anlage gern von Einwohnern des benachbarten Saale-Holzland-Kreises genutzt worden, um Gartenabfälle kostenlos zu entsorgen.

Pößneck. Neues Gebührenmodell könnte zu Wiege-Pflicht führen – Testlauf für Eigenbetrieb in Ranis

Kostenwucher bei Grünschnitt in Saalfeld-Rudolstadt stoppen

Einer der stärksten Kostentreiber für den Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (Zaso) ist die Grünschnitt-Entsorgung; pro Jahr wendet der Zaso rund 1,4 Millionen Euro dafür auf, die sich vor allem aus der Festgebühr speisen. Dafür können private Haushalte an insgesamt 28 Stellen ihre Grünabfälle kostenlos und ohne Mengenbegrenzung loswerden – ein Service, den es in anderen Regionen so nicht gibt.