Zaun und Tor von Bolzplatz in Rudolstadt zerstört

Rudolstadt. Die Polizei sucht nun Zeugen zu den Randalierern.

Unbekannte beschädigten am Mittwoch Zaun und Fußballtor des öffentlichen Bolzplatzes neben der Schiller-Schule in der Sigismundstraße in Rudolstadt.

Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 400 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

