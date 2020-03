Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zehn Dutzend Seelen: Der Landreporter besucht Thälendorf

Wer diesen Namen ins Navigationssystem eingibt, hat die Wahl zwischen verschiedenen Anfahrtsrouten. Dass es eigentlich keine ist, erfährt man erst später, denn der Weg von Norden her als Abbiegung vom Städtedreieck-Autobahnzubringer ist ein landwirtschaftlicher Weg und als solcher für den normalen Autoverkehr (nicht nur eigentlich) gesperrt. Nominell kommt man von Süden her, biegt in Leutnitz von der Bundesstraße 88 ab und folgt hinter dem kleinen Ort nicht weiter dem Tellbach, sondern biegt an den Teichen rechts hinauf in eine Landschaft ab, die ob ihrer Hügel und Einschnitte dem Dorf seinen historischen Namen gab: Thaldorf. So heißt heute noch ein Verein, doch dazu später.

Meist gut in Schuss sind auch viele historische Fachwerkhäuser und bemerkenswerte Details in THälendorf, die es zu entdecken gibt. Foto: Foto: Henry Trefz

Nach Thälendorf, wie die aktuelle Bezeichnung des Ortes in der Zielgerade zum 800. Geburtstag im Jahr 2027 ist, muss man hinfahren. Durchgangsverkehr gibt es nicht. Theoretisch. Denn trotz der Verbotsschilder, der recht kurvigen Ortsdurchfahrt und der teils überaus engen Zuwegung im Norden – ein entgegenkommender Traktor könnte dort durchaus zur Begegnung der dritten Art werden –, hat die Zahl derer zugenommen, die das Risiko eingehen. Fremdenführer-Job für den Landreporter Und Andreas Franke, der an diesem Tag den Fremdenführer-Job für den Landreporter übernommen hat, muss zugeben: Mit dem Kurzschluss ist auch ein Thälendorfer mit dem Auto in unter einer guten halben Stunde im Parkhaus vom „Anger 1” in der Landeshauptstadt. Trotzdem, sagen die Thälendorfer, man dürfe nicht nur ein Verbotsschild aufhängen, sondern müsse es auch zusammen mit dem Tempolimit stärker kontrollieren. Eine optische Anzeige wollen sie aus Ortsmitteln beschaffen. Außerdem, so haben sie auch auf der letzten Einwohnerversammlung moniert, gibt es Ärger, dass große und vor allem breite Fahrzeuge beim Ausweichen die Randbereich der Straße in Mitleidenschaft ziehen. Eine Antwort der Stadt, die sich des Themas annehmen wolle, stehe noch aus. Idyllische Details in Thälendorf. Foto: Foto: Henry Trefz Der 41-Jährige hat sich sagen lassen, dass er verblüffend nah am Durchschnittsalter der Thälendorfer ist, denn er kennt eine Familie mit fünf Kindern, eine mit vier und mehrere mit drei Kindern. Doch eigentlich ist er kein Thälendorfer, sondern mit einem Jahrzwölft noch lange ein Zugereister. Oder besser Zugeheirateter, denn seine Frau ist Ureinwohnerin. Und beide verbrachten ihre Jugend in Düsseldorf. Das Jahrzehnt in der NRW-Metropole wollen beide nicht missen, eine Familie gründen, dafür aber kam nur die Heimat in Frage. Kinder woanders als auf dem Dorf aufwachsen zu lassen, war auch für ihn undenkbar, der als Steppke die Gegend um Egelsdorf und Dröbischau in einen Abenteuerspielplatz verwandelte. Seitdem kamen ein Junge (9) und zwei Mädchen (8 und 3) auf die Welt und es entstand gleich am Ortseingang eines der wenigen von Grund auf neuen Häuser Thälendorfs. Andreas Franke muss an seinem Tisch inmitten all der Fensterfronten, hinter denen spätwinterliche Schneeschauer eine fast ausgefallene Jahreszeit antäuschen, nicht allzu lang herleiten, weshalb Thälendorf nicht nur seiner weitgehend intakten Kulturlandschaft und der malerischen Ortsbildes wegen verdient hat, dass seine Familie hier die Wurzeln der Ehefrau vertiefen wird: „Schön ist es bestimmt nicht nur hier, doch es entscheidet die Gemeinschaft.” Eine, die bei allem Zusammengehörigkeitsgefühl seiner Bürger, auch den richtigen Menschen an der Spitze braucht. Der war zuletzt unumstritten Ortsbürgermeister Harms Luge, weswegen es viele bedauern, dass er inzwischen das Amt zur Verfügung gestellt hat, aber hoffentlich der Gemeinschaft mit seinem Elan und seinem aufgebauten Netzwerk weiterhin beratend zur Verfügung steht, wie auch Andreas Franke hofft. Blick von der Kirche über Thälendorf. Foto: Foto: Henry Trefz Unter vielem, das den Stempel seiner Amtszeit trägt, ragt etwa der Umstand heraus, dass Thälendorf ans Glasfasernetz angeschlossen ist und nun auch dank der speziellen Mithilfe des seinerzeitigen CDU-Landtagsabgeordneten Herbert Wirkner der Einwohnerschaft nach der Zwischenlösung über einen Funkmast so viel Bandbreite zur Verfügung steht, dass mancher, der der Arbeit wegen auspendelt, dieselbe auch mal mit nach Hause nehmen könnte. Andreas Franke findet, dass diesem Thema mehr Gewicht auch bei der Stadtverwaltung gegeben werden müsste. Da fällt der Umstand, dass es zwar blitzschnelles Festnetz, dafür aber mehr oder weniger kein Mobilfunk im Thälendorfer Raum gibt, fast nicht mehr ins Gewicht. Und das, obwohl sich auch hier längst das Dorfleben einen Kommunikationskanal aus dem 21. Jahrhundert gesucht hat. Mit Whatsapp verabredet man sich etwa zum nächsten Arbeitseinsatz. „Die allermeisten kommen dann jedenfalls auch”, sagt Andreas Franke mit einem vielsagenden Blick. Er meint damit, dass es vielleicht 15 Leute gibt, die immer dabei sind und viele andere, die es schön finden, aber immer gerade nicht können. Blick in Thälendors Kirche. Foto: Foto: Henry Trefz Weil Lebenswertigkeit von drinnen schwer zu belegen ist und die Schneeschauer wieder vorbei sind, soll der Dorfrundgang den Praxisbeweis antreten. Unterwegs bleibt Zeit für den Hinweis auf eine überaus intakte Feuerwehr, auf ein gar nicht mal so schlechtes Tischtennis-Team und auf den Verein Thaldorf. Dessen Vorstandsmitglied Katja Höpfner hat extra den Schlüssel mitgebracht, um den Dorfsaal zu zeigen. Darinnen stehen zwei Tischtennis-Platten als Trainingsgeräte der Thälendorfer Talente, dort verrät aber auch die gemalte Bühnenrückwand den Laientheater-Brauch. Sogar eine Thälendorfer Tafelrunde hat sich etabliert, die ein wichtiger Platz für den innerdörflichen Austausch geworden ist. Überhaupt ist das Umfeld des früher als Schule genutzten Gebäudes mit dem Saalanbau, einem Spielplatz und der Freiterrasse und Kegelbahn ein recht guter Ersatz für den Umstand, dass eine Gaststätte im Ort fehlt. Wer die Location schätzt, kann unter thaldorf1227@gmail.com sogar die Mietmöglichkeiten erfragen. Und wer Fehlen sagt, könnte fortfahren, allerlei Infrastruktur aufzuzählen, für die man raus muss aus dem Dorf. Doch dieser Umstand ist letztlich auch nur eine Frage der Perspektive: Wer bei gerade so erreichter Einwohnerdreistelligkeit vieles noch nie hatte, dem fehlt es eben auch heute meist nicht. In Thälendorf wohnt Königsees einzige lebende Ehrenbürgerin Auf eines aber haben die Vorfahren zum Glück nicht verzichtet: eine Kirche, die ein wahres Schmuckstück ist. Ihren exzellenten Zustand verdankt sie der Thälendorferin Elvira Heide, Thüringens einzige Pastorin im Ehrenamt, die als gebürtige Kasselerin sich nach der Wende hier niederließ und für ihre Verdienste um Seelsorge, die Kirche als Bauwerk und darin besonders die Orgel zur aktuell einzigen lebenden Ehrenbürgerin (erst Rottenbachs und nun) Königsees gemacht wurde. Natürlich fällt der Blick des Fremdenführers auf diese oder jene Problem-Ecke, die bei gutem Willen aber auch noch als rustikales dörfliches Ambiente durchgehen könnte. Der Gesamteindruck, nicht nur bei der Überblicksansicht vom Dorfrand aus, ist aber unzweideutig: Thälendorf ist unterm Strich ein ländliches Idyll. Jetzt müsste es für zuzugsüberlegende Häuslebauer nur noch ein paar ausgewiesene Bauplätze geben.