Im Lichtenhainer Gasthof "Zur Bergbahn" trifft sich der Stadtrat der Landgemeinde Stadt Schwarzatal am Donnerstag schon zum zweiten mal in diesem Jahr.

Lichtenhain. Am Donnerstag ist das Gremium zur Weihnachtssitzung wieder im Ortsteil Lichtenhain zu Gast

Zerbricht das Schwarzatal? Stadtrat entscheidet VG-Austritt

In einem symbolischen Brauch hat die Landgemeinde Wort gehalten: Der Tagungsort für die Sitzungen des Stadtrates wechselt konsequent. Für die letzten Sitzung des Jahres hat sich der Lichtenhainer Gasthof “Zur Bergbahn” als Austragungsort beworben. Besonders ist allerdings nicht nur der Ort, sondern auch die Startuhrzeit: Bereits um 17 Uhr trifft sich am Donnerstag das Gremium.

Nach den üblichen Formalien und dem Bericht der Bürgermeisterin steht eine der folgenschwersten Entscheidungen der noch sehr kurzen Geschichte des Dreierbundes auf der Tagesordnung. Die weitere Zusammenarbeit der Landgemeinde mit der Verwaltungsgemeinschaft. Was auf den ersten Blick eigentümlich wirkt - schließlich ist die Stadt Schwarzatal seit dem Beschluss des Thüringer Landtags per Gesetz nicht nur Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft sondern auch ihr Sitzort - könnte auf den zweiten Blick die Vollendung der Pläne sein, die bereits Mitte Oktober ihren Anfang nahmen. Damals beschloss der Stadtrat einmütig, die Prüfung aller Optionen. Nun scheint dies abgeschlossen und die eigentliche Entscheidung steht an.

Befeuert wird sie durch die unveränderte Haltung der Mehrheit der Gemeinschaftsversammlung der VG Schwarzatal, die am Montag Abend mit ihrer Entscheidung, einen hauptamtlichen VG-Chef zu wählen, in einem zentralen Punkt mit der Stadt Schwarzatal über Kreuz liegt. Die Landgemeinde hatte sich früh und eigenständig für die Wahl eines hauptamtlichen Stadtoberhauptes entschieden und hat seitdem erhöhtes Interesse, diese Zusatzausgaben durch geringere Aufwendungen für den Verwaltungschef der ganzen Region abzufedern.

Spannend dürfte sein, inwieweit die zunächst internen Kompromissvorschläge zu einer stärkeren Aufgabenverteilung zwischen den Verwaltungssitzen Sitzendorf und Oberweißbach die Grundsatzentscheidung beeinflussen.

Außer diesem Punkt geht es unter anderem noch um eine gemeinsame Schiedsstelle. Nein, nicht etwa mit den unmittelbar benachbarten Gemeinden Cursdorf und Deesbach, sondern mit dem 13 Kilometer entfernten Katzhütte.