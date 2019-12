Remda. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sind Unbekannte in eine Tankstelle eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Zigaretten im Wert von Tausenden Euro erbeutet – hoher Sachschaden an Tankstelle

In der Nacht von Freitag zu Samstag haben Unbekannte bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Remda unter anderem Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter zunächst versucht, über das Dach ins Gebäudeinnere zu gelangen.

Nachdem dies misslang und auch der Versuch scheiterte ein Fenstergitter aufzuhebeln, knackten die Einbrecher offenbar mit einem Trennschleifer die Vorhängeschlösser des Haupteingangs. Anschließend schlugen sie mit einem Gullydeckel den Glaseinsatz der Tür ein.

Am gesamten Gebäude entstand sehr hoher Sachschaden, so die Polizei. Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld wertet nun Videoüberwachungen, Spuren und Zeugenhinweise aus.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Tatzeit von Freitag, 22 Uhr, bis Samstagmorgen 5.30 Uhr nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03672-4171464 entgegen.

