Schüssel-Reigen: Bernd Bloß zeigt die diversen Satellitenschüsseln am Gebäude des Antennenservice Falke, die ihre Signale in verschiede Ortsnetze einspeisen. Die Goßwitzer Antennengemeinschaft wird von der großen Schüssel in der Mitte mit rund 300 digitalen Fernseh- und Radioprogrammen versorgt.