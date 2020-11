Zu Besuch in Unterhain: Ein Saal als Seele eines Dorfes

„Wir haben in den letzten Jahren drei Mal die Adresse gewechselt: Erst wohnten wir in Oberhain, in der Ortsstraße 123*, dann in Oberhain, Unterhain 123 und nun in Königsee, Unterhain 123.” Ortschaftsratsmitglied Karolin Voigt musste dafür wie die anderen ungefähr 150 Unterhainer nie wirklich umziehen, doch hofft sie, dass sich nun auch Postboten und andere Zusteller an die geänderten Zeilen gewöhnen. Gespaltene Persönlichkeiten sind die Unterhainer nämlich trotz dieser unsteten Wohnortwechsel längst nicht, ganz im Gegenteil.

Doch von vorn: Oberhain, bis 1950 ebenso selbstständig wie Unterhain, Mankenbach und Barigau, wurde vor gut 70 Jahren zu einer Kommune verschmolzen. Diese wiederum trat knapp 69 Jahre später der Stadt Königsee bei. „Als ein Ganzes”, wie Ingo Kürsten betont, der als Ortsteilbürgermeister die Interessen von allen vier Dörfern vertritt, die zusammen einen Ortsteilrat haben.

Von außen betrachtet scheint dieser Wechsel schwierig, doch die Unterhainer schauen ein bisschen ratlos, als sie danach gefragt werden. Warum ein Problem sehen, wo keines ist? Sie kümmern sich um Praktisches und dazu gehört, dass sich eine Handvoll Unterhainer mit dem Landreporter zusammensetzt.

Als die Pudhys im Dorf aufspielten

Das, was heute alle nur schlicht und ergreifend den „Saal” nennen, darf als die Seele des Dorfes bezeichnet werden. Und dazu gehört natürlich mehr als nur die Hülle. Die war nämlich einst ein Brauhaus, in dem die Familien abwechselnd ihre Braurecht nutzten, später war´s eine Schule, die freilich nicht mehr als ein paar Klassenstufen aufnehmen konnte, und später, als die Schule längst in Oberhain und später in Unterköditz konzentriert wurde, eben ein Saal.

Ein Saal, bei dessen Nennung gleich mehrere Generationen auf dem mindestens mittleren Umkreis etwas Verträumtes in den Blick bekommen. Denn in den Jahren, als das Wort Jugendtanz noch eine Bedeutung in Stadt und Land hatte, traf sich alles, was Rang und Namen hatte in Unterhain im Saal. „Ich habe dem Gitarristen von den Puhdys über die Schulter geschaut; und die Straße runter standen die Autos links und rechts bis fast nach Allendorf, so viel war hier los”, erinnert sich Karolin Voigt.

Dann kam das Jahr 2004 und mit ihm die Nachricht, dass das am Saal angrenzende Schulgebäude wegen Baufälligkeit abgerissen werden muss. Und mit ihm eigentlich auch der Saal. In den Hintergrund waren bei aller Feierfreude nämlich erhebliche bauliche Mängel geraten. Dem drohenden Abriss aber stellte sich die Dorfgemeinschaft entgegen. Und so wurde Unterhains Saal auch ein Projekt aller vier Dörfer mit vereinter Kraftanstrengung und einer Menge Fördermittel.

Aus dem Bewusstsein einer gemeinsamen Kraftanstrengung entstand aber auch das Projekt, alle Jahre wieder ein Weihnachtsmärchen aufzuführen, bei dem bekannte Vorlagen auf örtliche Verhältnisse abgewandelt und jedermann im Dorf, der Lust aufs Mittun hat, eingebaut werden kann.

Schon acht Jahre in Folge gibt es diese junge Tradition und der Saal wurde mit ihr immer rappelvoll. „Und sie wäre auch in diesem Jahr nicht unterbrochen worden, wenn nicht Corona auch dieses Projekt betroffen hätte”, sagt Ralf Marquardt – zugleich Mitglied des Königseer Stadtrates – für den hiesigen Feuerwehrverein, der sich um den Saal und das Leben darin kümmert.

Doch es gibt noch mehr zu berichten, und das hängt mit einem Neuzuzügler zusammen, der einst eine Unterhainerin heiratete. Roderich Bott, Inhaber eines Elektronik-Unternehmens, hat gewissermaßen vom Schwiegervater eine Aufgabe geerbt, der er sich gemeinsam mit Gunther Kochniss und Christoph Theis widmet: die Sorge um das Denkmal am Ortseingang. Es erinnert an die Toten beider Weltkriege und war zwischendurch ebenfalls vom Zahn der Zeit benagt.

Auch hier gab es einen Schnittpunkt, an dem sogar der Wechsel des Steins an dem abseits gelegenen Friedhof erwogen wurde. Doch die drei stritten nicht nur erfolgreich dagegen, sie übernahmen auch die Initiative, das Areal wieder zu verschönern. Es liegt nun, versehen mit einer Einfriedung, so markant am Ortsausgang gen Oberhain, dass es weiter ein wichtiges Symbol für das Dorf sein kann.

Hoffnung auf Sanierung der Ortsdurchfahrt

Und es gibt noch mehr Berichtenswertes, da wäre der nach vielen behördlichen Aufgaben endlich in Gang gekommene Bau des neuen Hauptquartiers von Mark Weber, dessen Forstdienstleistungsbetrieb in diesen Zeiten mehr als genug im Wald zu tun hätte, nun aber auch noch den Hallenbau schultert.

Da wäre der gerade mal siebenköpfige Verein „Freizeitheim und Jugendbildungsstätte”, der ein liebevoll ausgestaltetes Haus gleichen Namens betreibt, das ursprünglich von der Glaubensgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten errichtet wurde, zur Wendezeit aber als Baustelle stehen blieb, heute von Marion und Matthias Wutschke betreut wird und immerhin 2000 Übernachtungen im Jahr vorzuweisen hat.

Doch Unterhain hat auch Sorgen. Die Ortsdurchfahrt ist seit Langem sanierungsbedürftig, der Straßenbau muss aber erst wieder von der langen Bank herunter, nachdem Versorgungsträger angedeutet haben, dass sie auch bei der Gemeinschaftsmaßnahme mitmachen würden. Auch von schnellem Internet hat man im Dorf bisher allenfalls gerüchteweise gehört und als Mobilfunk-Loch ist es nachgerade berüchtigt.

In all diesen Problemen setzen die Unterhainer große Erwartungen in die neue Mutterkommune Königsee und freuen sich darauf, bald nicht mehr die Neulinge zu sein, sondern zu den Integrierten zu gehören.

