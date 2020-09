Eingangstür des Amtsgerichts Rudolstadt, in dem am Montag verhandelt wurde.

Rudolstadt. Weil er bisher unbescholten war, kam der Angeklagte am Amtsgericht Rudolstadt für einen Trunkenheitsunfall mit einer Verwarnung davon.

Zu dritt in einer Mörlaer Linkskurve in ein Auto gekracht

Ralf * (19) aus Rudolstadt hat sich am 18. April völlig fit gefühlt, als er etwa 0.45 Uhr in seinen VW Caddy einstieg, sogar noch zwei Kumpels mitnahm, um von einer spontanen Party an der Schutzhütte Roter Berg bei Mörla wieder heimwärts zu fahren.