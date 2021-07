Zukunftswerkstatt Schwarzatal bietet Wasserstoff-Exkursion

Innovativer Mittelständler: Kumatec-Geschäftsführer Joachim Löffler zeigt, was seine Firma in Zukunft bewegt - einen Speicher für Erneuerbare Energie. Dort wird der Strom dazu benutzt, Wasser per Elektrolyse aufzusplitten und Wasser- sowie Sauerstoff getrennt verwenden zu können - ersteren zum Beispiel in Brennstoffzellen.

Schwarzatal Am 31. Juli kann jeder Interessierte mit zur Firma AVX/KUMATEC Hydrogen nach Neuhaus-Schierschnitz fahren

In den vergangenen Monaten ist intensiv über Möglichkeiten der Verwendung von Wasserstoff als Energieträger im Schwarzatal diskutiert worden; Experten der FH Erfurt haben dazu im Auftrag des Thüringer Umweltministeriums TMUEN mehrere Vorstudien angefertigt und mit Akteuren der Region diskutiert. Einigkeit besteht bislang darin, die Schwarzatalbahn mit Wasserstoff zu betreiben.

Unterschiedliche Ansichten gibt es zu weiteren Möglichkeiten der

Verwendung von Wasserstoff, etwa für Busse und Pkw oder im Gebäudebereich.

Die Firma AVX/KUMATEC Hydrogen GmbH & Co. KG in Neuhaus-Schierschnitz arbeitet seit mehreren Jahren an technischen Lösungen zur Produktion und Vertankung von Wasserstoff und hat angeboten, den Stand ihrer Arbeiten Interessenten aus der Region im Rahmen einer Exkursion vorzustellen. Dabei können auch viele weitere Fragen rund um das Thema Wasserstoff angesprochen und erläutert werden.

Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal möchte dieses Angebot gern aufgreifen und hat im Rahmen des LEADER Förderprojektes "Gemeinsam im Schwarzatal!" am Sonnabend, 31. Juli, von 9 bis etwa 13 Uhr eine Busexkursion zur Firma AVX/KUMATEC Hydrogen organisiert. Der Besuch soll insbesondere dazu dienen, offene Fragen in der Diskussion einer möglichen Wasserstoff-Modellregion Schwarzatal zu klären.

Die Zukunftswerkstatt Schwarzatal veranstaltet die Fachexkursion in Kooperation mit vielen Partnern. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle Interessenten offen. Abfahrtszeiten und -orte werden anhand der Anmeldungen konkretisiert.

Die Organisatoren bitten um eine Anmeldung zur Teilnahme bis zum 26. Juli 2021 unter folgendem Kontakt: Ines Kinsky, E-Mail: kinsky_leader@yahoo.de / Fax 03672.3189212, LEADER Aktionsgruppe Saalfeld-Rudolstadt, Domäne Groschwitz 1, 07407 Rudolstadt