ZWA Saalfeld-Rudolstadt steuert stabil durch die Corona-Untiefen

Zu den größeren aktuellen Bauvorhaben des ZWA gehört der Anschluss des östlichen Teils von Birkigt an die zentrale Kläranlage in Saalfeld.

Die Corona-Krise hat im Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für Städte und Gemeinden des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt (ZWA) nicht zu Einbußen oder ernsthaften Beeinträchtigungen geführt. „Gerade unter diesen Bedingungen hat sich erwiesen, dass Ihr Geschäft und Ihre Abläufe funktionieren“, attestierte Wirtschaftsprüfer Hartmut Pfleiderer von der bundesweit tätigen Großkanzlei Ebner – Stolz vor einigen Tagen den Verbandsräten und der Geschäftsleitung. Das sei durchaus nicht immer so in den von ihm betreuten Versorgungsunternehmen.

Weniger Verbrauchern mehr Trinkwasser verkauft

Die vorläufigen Zahlen für 2020 würden zeigen, dass es in der Zeit des harten Lockdowns zwar zu merklichen Rückgängen beim Wasserbezug vor allem von Gastronomie, Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen kam. Die seien jedoch durch den Mehrverbrauch im privaten Bereich weitgehend kompensiert worden, so Pfleiderer. Er gehe davon aus, dass das ursprünglich avisierte Jahresergebnis von rund 800.000 Euro vom ZWA auch erreicht werde.

Der Geschäftsbericht des ZWA für 2019 war von Pfleiderer und den Mitarbeitern in der Leipziger Ebner-Stolz-Filiale ohne jegliche Beanstandungen testiert worden. Für den Bereich Trinkwasser sei ein um etwa 5,2 Millionen Euro gestiegenes Anlagevermögen festgestellt worden, was für zielgerichtete Investitionen ins Versorgungsnetz spreche, betonte der Wirtschaftsprüfer. Positiv falle auch auf, dass bei der Trinkwasser-Abgabe rund 22.000 Euro mehr gegenüber 2018 erlöst wurden, obwohl die Gebühren unverändert blieben und die Zahl der Einwohner erneut leicht gesunken sei. „Dafür haben wir aber auch verdammt viel geschwitzt und gegossen in diesem Sommer“, warf Rudolstadts Bürgermeister Jörg Reichl zur Erklärung ein. Für einen gesunden Betrieb spricht aus Sicht des Wirtschaftsprüfers, dass für die insgesamt rund 8,2 Millionen Euro an Trinkwasser-Investitionen nicht nur Darlehen und Fördermittel, sondern auch durchaus beträchtliche Eigenmittel von etwa 336.000 Euro verwendet wurden.

Reduktion der Personalkosten auch in der Abwassersparte

Wie in der Trinkwasser-, so sei auch in der Abwassersparte dem ZWA eine Reduktion der Personalkosten im fünfstelligen Bereich gelungen, „das sollte man angesichts so mancher Kritiker auch mal erwähnen“, befand Pfleiderer. Auch beim Abwasser seien erhebliche Investitionen von über elf Millionen Euro getätigt worden, wie üblich mit höheren Förderanteilen als beim Trinkwasser. Pfleiderer gab allerdings zu bedenken, dass bei weiterer Verfolgung der Strategie, auch weitere Klein- und Kleinstorte an zentrale Kläranlagen anzuschließen, die Bau- und Betriebskosten je Einwohner immer höher steigen, was am Ende zu ungewollt hohen Gebührenanpassungen führen könnte. „Irgendwann, vielleicht in zehn Jahren, wird sich das bemerkbar machen“, sagte der Wirtschaftsprüfer. 2019 jedenfalls sei betriebswirtschaftlich „kein spektakuläres Jahr“ für den ZWA gewesen. Aber doch ein solides: Rund 413.000 Euro Gewinn im Trinkwasserbereich und etwa 652.000 Euro beim Abwasser konnten in die jeweiligen Rücklagen gebunkert werden. Die Verbandsräte hatten denn auch dem Bericht keine Kritik hinzuzufügen und entlasteten jeweils einstimmig den ZWA-Vorsitzenden Klaus-Dieter Marten, Geschäftsleiter Andreas Stausberg samt Stellvertreter und den Verbandsausschuss für ihre Tätigkeit im vergangenem Jahr.

Mehrwertsteuersenkung in Gebühren fixiert

Für die Verbraucher hat die Pandemie nun wenigstens kleine finanzielle Vorteile: Die Verbandsversammlung winkte die Anpassung von Wasser- und Verwaltungsgebühren an die seit Juli und noch bis Jahresende verordnete Mehrwertsteuer-Senkung durch. Das macht zwar etwa beim Wasserbezug über Bau- und sonstige mobile Zähler nur ein paar Cent je Kubikmeter aus, hat aber für lang andauernde Baustellen einen netten Effekt: Ihnen wird der geringere Steuersatz vom ZWA für das ganze Jahr 2020 gewährt, weil sonst der bürokratische Aufwand zu groß wäre.