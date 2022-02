Zwei Auto-Brände binnen weniger Stunden in Rudolstadt

Rudolstadt. Polizei und Feuerwehr wurden in Rudolstadt wegen zwei offenbar angezündeter Autos alarmiert. Der Brand war schnell gelöscht. Nur wenige Stunden später brannte erneut ein Pkw.

Zwei Pkw-Brände haben Polizei und Feuerwehr in Rudolstadt am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag beschäftigt. Wie die Polizei berichtet, war ihr zunächst gegen 21.35 Uhr ein Feuer im Fröbelring gemeldet worden. Dort hatten der oder die unbekannten Täter offenbar zwei geparkte Autos angezündet. Die Polizisten konnten diese beiden Feuer aber laut der Mitteilung löschen, bevor die Feuerwehr eintraf. Sie verhinderten so, dass die Fahrzeuge vollständig ausbrannten.

Zweiter Alarm nur wenig später

Nur ein paar Stunden später, gegen 2.15 Uhr, brannte erneut ein Pkw, diesmal in der Straße Am Mühlgraben. Nun stand das Auto bereits lichterloh in Flammen, als die Feuerwehr den Ort des Geschehens erreichte. Laut Polizei entstand ein hoher, nicht näher bezifferter Sachschaden. Jetzt prüft der Brandursachenermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, ob die beiden Brände zusammenhängen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Vorgängen nimmt die Kripo Saalfeld unter der Telefonnummer 036724171464 entgegen.