Zwei Brückenbauten beginnen in Bad Blankenburg

Über zwei Neuigkeiten in Sachen Brücken informierte Bad Blankenburgs Bürgermeister Mike George (FW) am Mittwoch den Stadtrat. Diese Woche Montag haben die Bauarbeiten an der neuen Kurparkbrücke begonnen. Um Baufreiheit zu schaffen und die Erreichbarkeit für die Baufahrzeuge sicherzustellen, mussten einige Bäume gefällt werden. Die Brücke an sich soll Mitte November angeliefert werden. Eine Fertigstellung in diesem Jahr ist damit angestrebt. Für die Brücke Unterm Berg wurde die Auftragsvergabe beschlossen, so dass auch hier ein Baubeginn in diesem Jahr noch realisiert werden kann.

Videoüberwachung im Stadtpark? Soll der Kurpark für mehr Sicherheit videoüberwacht werden oder nicht? Im Zuge der Suche nach einer Lösung für das Problem denkt man im Rathaus zumindest darüber nach. Bei einem Arbeitsbesuch in Sonneberg, einer Stadt, in der die Videoüberwachung seit 20 Jahren praktiziert wird, hat man weitere Informationen gesammelt. „Gemeinsam mit dem Fachamt werden wir zu den nächsten Sitzungsrunden einen Vorschlag der Verwaltung einreichen, wie eine Lösung bei uns in der Stadt aussehen könnte. Natürlich wird der Stadtrat eine Grundsatzentscheidung treffen müssen, ob eine Videoüberwachung an den kritischen Punkten umgesetzt werden soll“, so Mike George. Darüber hinaus informierte der Bürgermeister über die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise. „Die Steuereinnahmen aus der Gewerbesteuer sind zurzeit bei 1,1 Millionen Euro bei geplanten 1,8 Millionen Euro. Viele Firmen haben die ausstehenden Zahlungen vorerst ausgesetzt und werden wahrscheinlich erst in 2021 wieder steuerpflichtig. Die Auswirkungen auf unsere heimischen Wirtschaftsbetriebe und Dienstleister, wie auch Vereine sind immer noch nicht klar ablesbar“, sagte er. Die Stadthalle habe, da es sich um ein öffentlich finanziertes Veranstaltungshaus handelt, keinen Anspruch auf Unterstützungen zur Corona-Soforthilfe des Landes Thüringen. „Der Zuschussbedarf wird durch sofortiges Handeln der Geschäftsführung jedoch im Jahr 2020 knapp ausreichen“, so der Bürgermeister.