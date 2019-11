Zwei Männer haben am Samstagabend aus einem Auto Gegenstände entwendet. Einer der Beiden wird in der Psychiatrie in Stadtroda vermisst.

Zwei Männer auf Diebestour in Rudolstadt unterwegs

Am Samstagabend wurde im Erich-Correns-Ring in Rudolstadt durch Anwohner beobachtet, wie zwei junge Männer an mehreren geparkten Autos vorbeigingen und überprüften, ob die Autos abgeschlossen waren.

Aus einem unverschlossenen Fahrzeug entwendeten sie mehrere Gegenstände. Durch die beobachtenden Nachbarn wurden die Männer dann jedoch vom Tatort vertrieben.

Etwa eineinhalb Stunden später wurde einer der Täter erneut bei einem Auto-Diebstahl in Rudolstadt/Volkstedt beobachtet und konnte durch die Polizei gestellt werden. Der Zweite flüchtete in einem Auto. Auf der Dienststelle wurde festgestellt, dass der amtsbekannte Täter in einer psychiatrischen Einrichtung Stadtrodas vermisst wird.

Da die Klinik jedoch die weitere Aufnahme des Patienten verweigerte, wurde der Beschuldigte an seine Mutter übergeben. Vermutlich stammt auch der zweite Täter aus dieser Einrichtung. Bislang konnte er nicht angetroffen werden.